Festival de punk rock en EU vende boletos con descuento a personas vacunadas

En Estados Unidos, una empresa promotora de conciertos está ofreciendo un descuento de aproximadamente el 98 % en las entradas para un evento a las personas que se hayan vacunado contra el covid-19, mientras que aquellos que no recibieron ese tipo de fármacos deberán pagar 999,99 dólares para poder ingresar al espectáculo.

El concierto se celebrará el 26 de junio en la ciudad de San Petersburgo, en Florida, donde se presentarán las bandas de punk rock Teenage Bottlerocket, MakeWar y Rutterkin. Para esa gala, quienes presenten los certificados oficiales de haber recibido las vacunas anticovid de las farmacéuticas Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson podrán comprar sus entradas anticipadamente por tan solo 18 dólares y por 20 dólares si lo adquiere en las boleterías del escenario el día de la función.

Además, para poder entrar al evento los titulares de las entradas compradas con el descuento deberán mostrar dichos certificados médicos. Caso contrario, tendrán que pagar los 981,99 dólares restantes de los boletos sin descuentos.

1.000 dólares para ser “tratados como todos los demás”

Desde Leadfoot Promotions, que organiza ese concierto, indicaron que no están negando la entrada a las personas no vacunadas, sino que solo pretenden organizar un espectáculo seguro para los asistentes. Quienes no se hayan vacunado “pueden comprar un boleto al precio completo y serán tratados como todos los demás”, afirmaron.

En abril pasado, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva que prohíbe la exigencia de ‘pasaportes’ del covid-19 para asistir a cualquier evento en ese estado, con el fin de evitar que haya “dos clases de ciudadanos”. Por su parte, algunos expertos locales en salud consideran que obligar a las personas a mostrar certificados médicos personales es una forma de discriminación.

