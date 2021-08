Festival de Cine de Guadalajara solicitará pruebas PCR a asistentes extranjeros

La edición número 36 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) permitirá el acceso a los asistentes extranjeros con pruebas PCR de Covid. La medida que tomó la organización del evento es con el fin de evitar contagios que puedan poner en riesgo la salud de los presentes.

La celebración cinematográfica considerada la más importante de América Latina, tendrá estrictos protocolos sanitarios. Su programación contempla eventos digitales y presenciales, de acuerdo con el avance de la pandemia.

Estrella Araiza, directora del festival, indicó que habrá pruebas PCR realizadas por el FICG para quienes lo requieran. Mientras que las personas que acuden del exterior deberán contar con el documento de su prueba para tener acceso y poder formar parte del certamen.

Para garantizar que el FICG sea un espacio libre de Covid, Araiza señaló que están trabajando con profesionales y con la Universidad de Guadalajara para seguir las recomendaciones sanitarias que ayuden a evitar la propagación del virus.

La próxima edición del FICG se mantendrá al margen con lo anunciado en cuanto al tema Covid. La directora se manifestó al respecto.

”El año pasado cuando todavía no había vacunas tuvimos algunas personas que eran invitadas y que no querían hacerse la prueba pero lo que nosotros usamos fue ‘bueno, entonces no puedes participar en el festival’ porque lo que nosotros tenemos que hacer es protegernos todos”, dijo.

El Festival de Cine de Guadalajara que se lleva realizando desde 1986 comenzará el próximo 1 de octubre para finalizar el día 9 del mismo mes. Se espera que los casos de contagios se puedan mantener bajo control para que no sea necesario presentar cambios previo a su inauguración.