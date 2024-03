Fernando del Solar donó el departamento que pelea Ingrid Coronado a Anna Ferro

Han pasado alrededor de dos años desde que se dio a conocer la muerte del conductor Fernando del Solar , sin embargo, las disputas legales entre su vida, Anna Ferro, y su ex esposa, Ingrid Coronado, continúan, debido al departamento que ambas pelean ubicado en Cuernavaca.

La razón por la que Ingrid sigue alegando que la propiedad es suya, es porque la conductora lo adquirió en sociedad junto a Fernando como un fideicomiso para sus dos hijos.

Fernando del Solar le donó el departamento a Anna Ferro

Pero ahora la abogada, Mariana Gutiérrez, reveló que la propiedad le pertenece a la viuda del conductor, ya que él se lo habría donado en vida.

En ese departamento vivió Fernando del Solar sus últimos años de vida junto a Anna Ferro, sin embargo, una vez que murió el conductor Ingrid Coronado le pidió a la instructora de yoga que desalojara la propiedad.

Desde entonces Anna ha asegurado que Fernando le dejó la propiedad a ella. Fue en el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante que la abogada Mariana Gutiérrez, representante legal de Anna Ferro, explicó que la viuda recibió una donación por parte del Solar.

Lo que quiere decir que en vida, el conductor argentino le dejó el departamento a quien fue su última esposa de manera legal, por lo que la propiedad le pertenece a la viuda ante la ley, según explicó la abogada en el programa.

Gutiérrez explicó que el conductor le dejó la propiedad a Anna Ferro para protegerla de problemas legales como el que está pasando ahora.

Fernando del Solar dejó protegida a Anna Ferro

«Hubo un contrato de donación que le entrega Fernando del Solar directamente a Anna Ferro, sobre varios bienes inmuebles y se los deja precisamente en vida para evitar lo del testamento, y le deja en vida la donación del departamento de Cuernavaca, entonces la señora tiene un derecho real sobre este departamento, entonces ya demandamos», mencionó.

Mariana Gutiérrez aseguró que dicha propiedad le pertenece legalmente a la viuda de Fernando Solar, por lo que no se puede pelear, sin embargo, la defensora legal dice que no han podido notificar a Ingrid Coronado . «Me dan ganas de hablarle al actuario y decir que la vayan a notificar a los restaurantes o a los programas, porque dicen que no vive ahí, que no está, y la vemos en todos los programas», señaló.

La abogada explicó en el programa que las donaciones de bienes inmuebles es algo que las personas hacen estando en vida para ceder las propiedades al beneficiario. «La donación es un acto jurídico que preveé la ley en el código civil, donde se da de manera gratuita y voluntaria de las partes a otra persona, algún bien inmueble», explicó la abogada.

Según Mariana Gutiérrez, en este proceso legal se debe pagar impuestos y es único acto jurídico que se puede revocar. «El tema de las herencias o juicios es algo muy largo, desgastante y tedioso, entonces la gente ya está optando por las donaciones en vida y es la figura jurídica que se está viendo», dijo.