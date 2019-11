Fernando del Solar confiesa tener un nuevo problema de salud

El conductor Fernando del Solar confirmó que actualmente se enfrenta a un padecimiento en el hígado lo cual ocasionó que dejara, por el momento, la televisión.

Apenas hace un mes el conductor se despidió del programa Venga la Alegría; al cuan acababa de regresar, pues se ausentó durante cinco años de este programa debido al cáncer que padecía.

En medio de esta felicidad, el conductor presentó un problema en el hígado lo cual le impidió continuar como presentador, así que decidió retirarse una vez más.

Aunque detalló que no es una recaída del cáncer por el que luchó durante 7 años, el conductor recalcó que su prioridad el su salud.

En entrevista con el programa De Primera Mano, Fernando del Solar compartió su estado de salud después de que le fue diagnosticado un problema en el hígado que no le permite procesar los nutrientes correctamente.

“Va bien, lleva su tiempo, porque está el hígado intoxicado por tantos metales pesados, lleva un tiempo, estoy tomando mucha medicina en lo que uno va soltando y sacando toda la toxicidad”

“No estoy absorbiendo los nutrientes de los alimentos, no tengo energía, al no tener energía y estar trabajando mucho, estaba muy cansado” dijo el presentador.

Fernando aclaró que esta vez no se quiere dejar de trabajar, pues afortunadamente esto no se trata de una recaída, pero por el momento está en búsqueda de algo más tranquilo que no le demande tanto tiempo, pues reiteró su profundo amor por la televisión.

En este video puedes ver la entrevista completa.