Fernando Carrillo asegura que si fuera bisexual lo gritaría a los cuatros viento

Fernando Carrillo rompió el silencio y externó su descontento luego de que su colega Raúl Juliá Levy lo señalara como una persona bisexual.

De acuerdo a Juliá Levy, durante el tiempo que convivió con el venezolano de 55 años, este mostró su gusto por ambos sexos; sin embargo, Carrillo se defiende de este señalamiento asegurando que finalizó su amistad con Raúl en muy malos términos, motivo por el que ahora lo ataca con sus declaraciones.

“Era conocido, era vecino mío en Malibú, vivía él en Malibú cuando yo viví en Malibú 8 años, siempre con una mentira comimos alguna vez, desayunamos en un lugar donde iba la gente local, siempre mintiendo que me iba a llevar con Charlie Sheen, que me iba a presentar a gente, que era hijo de este gran actor que hizo la cinta de ‘Los Locos Adams’, Raúl Julia, ahí está demandado, su familia dice que eso es mentira, en fin”, explicó Fernando durante una entrevista para un programa de espectáculos.

Al ser cuestionado por los motivos que orillaron a Raúl Juliá para hablar de su sexualidad, el actor venezolano dijo: “él es una persona que no ha logrado nada en su carrera, y pues ahora (sale con esto) … lo último que a mí me hizo y que fue lo que me desligué de él totalmente, me quiso utilizar para llevar alimentos a Venezuela diciendo que yo tenía amigos en el gobierno, en Miraflores, y todo eso ahí está todo al público, lo desmiento, me desligo de él, y así como lo hago yo, lo han hecho todas las personas”.

Para finiquitar la entrevista, Fernando Carrillo subrayó que no oculta su orientación, pues si le gustaran los hombres y las mujeres no tendría reparo en aceptarlo.

“Si yo fuera bisexual lo gritaría al mundo entero y no tendría ningún problema, seguramente mi esposa me lo entendería, me lo aceptaría, no sé, las tendencias sexuales son de cada quien, yo soy lo que soy, amo a mi esposa, vivo un momento feliz esperando a mi hijo”, finalizó.

Por: Agencia México