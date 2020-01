Ferdinando Valencia denuncia que fue asalto en calles de la CDMX

Ferdinando Valencia denunció a través de redes sociales que fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México, pues el actor de telenovelas como Simplemente María, Lo que la vida me robó y Que te perdone Dios, entre otras, fue asaltado por dos sujetos, quienes, según narra, destruyeron el vidrio de su carro y lo amenazaron con una pistola.

El actor compartió en su cuenta de Instagram un video en el que narró cómo sucedió el asalto que sufrieron él y su representante. En la grabación, Valencia comentó que a pesar de todo “estoy feliz de que estoy bien”.

“Antes que nada y a pesar de todo, estoy feliz de que estoy bien. Yo y mi asistente acabamos de ser asaltados incorporándonos después de una calle que se llama Barranca del Muerto en la lateral de Periférico, hacia Periférico. Se acercaron sobre la lateral dos chavos, tocaron la ventana y me apuntaron con la pistola (…) Cuando vi la pistola traté de avanzar (…) Al avanzar el pequeño par de metros, recibimos el impacto de un balazo. Ya detenido me pidieron el reloj, el reloj de mi asistente y me pidieron el dinero de la cartera”, dijo Valencia en el videoclip.

En la misma grabación, Ferdinando Valencia reflexionó sobre lo ocurrido y lamentó que el balazo pudiera matarlo y dejar sin esperanza a sus hijos, sus padres y su familia. Asimismo, señaló que sus asaltantes le dan “lástima” e, incluso, quiere “lo mejor para ellos”.

“Tiene que haber un grado de incultura tremendo. Con el dinero que me quitan, con lo que me robaron créanme que no solventaron nada de sus vidas. Este mensaje es para ustedes que me lo hicieron. Yo quiero lo mejor para ustedes incluso, porque a pesar del coraje que tengo por lo que me acaban de hacer no dejan de darme mucha lástima. No deja de darme mucha tristeza su idea de cómo hay que avanzar en la vida”, dijo.