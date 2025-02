Fedez confirma que le fue infiel a Chiara Ferragni con Angelica Montini

El cantante rompió el silencio y confirmó que sostuvo una relación con la empresaria italiana, a quien conoció meses antes de su boda con Ferragni.

Fedez y Chiara Ferragni (Frazer Harrison/Getty Images)

Patricia Alor Ambrosio

En medio de la polémica que ha rodeado a Fedez, ex esposo de Chiara Ferragni, por haberle sido infiel con Angelica Montini, el rapero finalmente rompió el silencio y confirmó su relación con la empresaria italiana. Tras días de especulaciones y rumores, el cantante italiano decidió aclarar la situación, confirmando públicamente su vínculo con Montini.

Fedez confirma su relación con Angelica Montini

Luego de que Fabrizio Corona , amigo cercano de Fedez, revelara que el cantante mantuvo una relación con Angelica Montini, mientras estaba casado con Chiara Ferragni, el rapero italiano rompió el silencio y a través de un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram, confirmó que sí estuvo con la empresaria italiana.

Empezando el comunicado, Fedez hizo referencia a lo que su amigo había revelado previamente: que, según él, horas antes de su boda con Ferragni en 2018, el rapero habría contactado a Montini, sugiriéndole que si ella se lo pidiera, estaría dispuesto a cancelar su enlace con la empresaria italiana. Frente a esta afirmación, el cantante aclaró que no era cierto y que nunca llegó a plantearse esa opción.

Fedez rompe el silencio y confirma relación con Angelica Montini. (Instagram)

«La idea de que pensé en dejar a mi esposa el día de la boda para huir al otro lado de Italia es simplemente ridícula. Elegí a Chiara con convicción, la amaba, me casé con ella sin dudarlo y construimos una familia juntos», apuntó. Asimismo, dejó claro que Ferragni «siempre será importante para mí porque es la madre de mis hijos».

Chiara Ferragni y Fedez. (Ernesto S. Ruscio/Getty Images for Fendi)

Asimismo, el italiano de 35 años dio a conocer que, uno de los errores que cometió cuando la empresaria italiana de 26 años, decidió poner fin a su romance, fue compartir dicha información con Fabrizio, amigo común de ellos.

«Una tontería en un momento de debilidad y fragilidad, por lo que pago las consecuencias, pero rechazo cualquier teoría de conspiraciones o manipulaciones», apuntó.

Fedez pone fin a la polémica

El cantante de 35 años expresó que ha intentado detener las especulaciones y noticias sobre el escándalo que ha circulado en los últimos días «de todas las maneras posibles».

«Nunca he sido un santo, pero nuestra vida privada no puede convertirse en un pretexto para construir narrativas o desviar la atención de otras cosas. Todo esto no le está haciendo bien a nadie, ni a Chiara, ni a mí, ni a las demás personas involucradas», escribió el rapero.

Fedez y Chiara Ferragni (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Al final de su mensaje, Fedez dejó claro que considera el asunto cerrado, pero también reconoció sus errores: «He cometido errores, he pagado, seguiré pagando, quizás haya aprendido un poco. Me alejo de una manera de aparecer que ya no me pertenece (y quizás nunca me haya pertenecido). Sé cómo funciona este juego: durante años fui parte de él, ahora pienso en mí mismo y en mis hijos. El resto lo dejo a quienes necesitan este tipo de espectáculos. En la medida de lo posible, quiero elegir la realidad», concluyó.