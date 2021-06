Fast and Furious 9: Dwayne Johnson regresará para final de la saga

Fast and Furious 9, la última entrega de la saga encabezada por Vin Diesel como Dominic Toretto, supone el regreso de varios personajes a la franquicia como Han Lue y Mia Toretto, aunque también tendrá algunas ausencias como la de Luke Hobbs, al que daba vida Dwayne Johnson.

Sin embargo, el director de la cinta, Justin Lin, ha confirmado que el personaje podría volver a la franquicia para las que serán sus dos últimas entregas. Durante una entrevista con el medio Cinemablend, el realizador ha adelantado que en ningún momento ha dado por cerrada su historia.

“Muchas de las conversaciones que he tenido han sido sobre personajes que no aparecen pero siguen, como es obvio, vivos y coleando en este universo”, ha señalado Lin antes de añadir que durante la realización de la novena película siempre tuvo en mente los personajes de Hobbs y Shaw, interpretados por Johnson y por Jason Statham, respectivamente. “Nunca he pensado en ellos como algo acabado, eso lo tengo claro”, apuntó.

En relación con el posible regreso del personaje de La Roca, El director ha hecho referencia a Sung Kang, quien vuelve a dar vida a Han Lue en la novena película de la saga, tras el éxito de una campaña en redes sociales que reclamaba su vuelta a la franquicia.

En 2020, Lin afirmó que Han significaba mucho para él “porque ya existía antes de Fast and Furious“. El director hizo referencia de este modo al origen no oficial del personaje que algunos vinculan al filme de 2002 titulado Better Luck Tomorrow. En esta cinta del mismo realizador, Sung Kang interpreta a un tal Han que para muchos es el mismo que en la saga de Universal.

“Hubo alguien que me preguntó por Han y Shaw y yo respondí: ‘Espera, ¿qué? ¿Shaw estaba en la barbacoa en la 8?’. La verdad es que estaba bastante confuso”, explicó Lin que concluyó señalando que su regreso a la saga estaba motivado por su intención de “corregir varias cosas que lo necesitaban”.

Cabe recordar que, durante el rodaje de la octava película de Fast and Furious, Vin Diesel y Dwayne Johnson tuvieron serios desencuentros que motivaron a The Rock a abandonar la saga y centrarse en su propio spin-off, Hobbs and Shaw, junto a Jason Statham. Sin embargo, durante la promoción del filme, ambos actores hicieron públicamente las paces, lo que supone que la puerta sigue abierta para el regreso de Johnson.

Por el momento, los fans de la saga podrán disfrutar de Fast and Furious 9, dirigida por Justin Lin y con un reparto formado por Vin Diesel (Dominic Toretto), Michelle Rodriguez (Letty), Tyrese Gibson (Roman), Ludacris (Tej), Jordana Brewster (Mia), Nathalie Emmanuel (Ramsey) y Sung Kang (Han). El filme llega a los cines españoles el 2 de julio.

Fuente: Sin Embargo