Fans ya piden el Oscar para Joaquin Phoenix por Joker

Apenas este 4 de octubre se estrenó a nivel mundial Joker, la nueva película de Todd Phillips con Joaquin Phoenix como protagonista, y los primeros resultados no se han hecho esperar: ya superó toda expectativa.

Tras aplaudir el guion y la dirección, mención aparte tiene Phoenix, el actor estadunidense de 44 años nacido en Puerto Rico, quien debutó en la televisión en 1982 como parte del elenco de la serie Seven brides for seven brothers.

Para el referido personaje, Joaquin se sometió a una dieta y perdió cerca de 24 kilos durante el proceso de su transformación, además de que trabajó muy en particular con la voz que le daría y, sobre todo, con la hipnótica carcajada.

El resultado: “Joaquín Phoenix merece el Oscar, el León, el Oso y todo”, “Oro olímpico, Balón de Oro, Premio The Best, el Grammy y hasta un Nobel, merece todos los premios que existan”, “Orejas, rabo e indulto”, se lee en las redes sociales.

“Arthur Fleck” es el nombre del hombre que se convierte en Joker. Es una persona que, pese a ser ignorada por la sociedad, desea hacer reír a la gente y encontrar una conexión con alguien más.

Sin embargo, su vida es trágica y compleja, sus emociones frágiles y se contraponen, su mente comienza a perder el balance. Ese es el origen de uno de los villanos más temidos y reconocidos, el archienemigo de Batman.

Ocho minutos de ovaciones recibió Phoenix en el Festival Internacional de Venecia, donde la cinta que protagoniza recibió el León de Oro, el máximo reconocimiento que otorga el encuentro cinematográfico.

“Se ganó tranquilamente el Oscar” / “Una actuación magnífica y espeluznante” / “No ha habido un Oscar más claro” / “Gran tributo a Nicholson y Ledger, y además los superó de una manera excelsa”, continúan los mensajes de los internautas.

Tres han sido las veces que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood lo ha nominado a su dorada estatuilla: Gladiator (2000), Walk the line (2005) y The Master (2012), pero en ninguna ha resultado vencedor.

Fuente: Excélsior