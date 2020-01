Fans de Ariana Grande atacan a Billie Eilish en redes sociales por derrotarla en los Grammy 2020

La recientemente 5 veces ganadora de Grammy este pasado 26 de Enero Billie Eilish da de que hablar en redes sociales, pues durante la premiación ella misma mencionó algo que molestó a la mayoría de los fans de Ariana Grande al momento de ser seleccionada por el mejor álbum del año.

“Creo que los fans se merecen todo lo que hemos ganado esta noche, ya que sin ellos no estaríamos aquí”, declaro cuando ganó su Grammy por artista revelación del 2019.

Cuando se presentó la nominación al álbum del año hubo bastantes opiniones en el momento cumbre de la noche, la favorita era Ariana Grande. No obstante , Billie Eilish con su álbum “When we Fall Sleep, Where do we go?” se llevó la noche, ganando 5 Grammy.