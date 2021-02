Fans arman petición para que Disney recontrate a Gina Carano

El despido de Gina Carano de The Mandalorian tras sus polémicos comentarios en redes sociales -en los que comparaba ser republicano hoy en día en Estados Unidos con ser judío en la Alemania nazi- está dando mucho de qué hablar, tanto entre los fans de la serie de Star Wars como entre los que opinan que se trata de un asunto político derivado de la ‘cultura de la cancelación’. Ahora, un sector del fandom está exigiendo a Disney que vuelva a contratar a la actriz y ex luchadora.

Por el momento, no hay ningún indicio de que el estudio se vaya a retractar en su decisión de prescindir de Carano tanto en la 3ª temporada de The Mandalorian como en el resto de futuros proyectos de Star Wars. Pero eso no ha impedido que los fans de la actriz inicien una petición en Change.org para que sea readmitida en su papel de Cara Dune, que ya cuenta con más de 25,000 firmas* y subiendo.

“No voy a decir si tenía razón o no con su punto de vista. Pero despedir a estrellas por sus opiniones políticas es algo que ha estado sucediendo con demasiada frecuencia, y una vez más, Hollywood ha derrotado a otro conservador. Lo que dijo pudo haber sido un poco extremo, e incluso puedo ver por qué algunas personas pueden haberse ofendido, pero su tuit no fue escrito para incitar a la violencia o para expresar discriminación u odio de ningún tipo a ningún grupo”, continúa el creador de la propuesta, defendiendo la libertad de expresión de los individuos, independientemente de sus ideales políticos.

La petición, que se define como “un comunicado a los ejecutivos de Disney”, reclama que Carano vuelva a ser contratada de inmediato, ya que su actuación como Cara Dune no debería mezclarse con sus opiniones políticas.

“¿Por qué no puedes dejar la política fuera de la industria y seguir adelante? Ver la interpretación de Gina Carano como Cara Dune es un placer. The Mandalorian no sería lo mismo sin ella. Recontraten a Gina Carano. Despedirla no es justicia”, sentencia el creador de la propuesta en Change.org.

La inclinación política de la actriz siempre ha sido un motivo de controversia, ya que en el pasado apoyó abiertamente a Donald Trump, asegurando que las elecciones fueron amañadas, y criticó el uso de mascarillas ante la pandemia de COVID-19. Pero no ha sido hasta sus últimos comentarios, que el estudio tacha de “aberrantes”, que Disney y LucasFilm han decidido prescindir de ella, por el momento de manera inamovible.