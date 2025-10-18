Familia de Virginia Giuffre celebra el ‘descalabro’ del príncipe Andrés: «Estaría muy orgullosa»

La renuncia del príncipe Andrés a sus títulos es considerada como una “reivindicación” para la fallecida Virginia Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein.

A pesar de que Virginia Giuffre se quitó la vida en abril pasado, su familia celebra que el príncipe Andrés haya renunciado a sus títulos nobiliarios, en medio del escándalo que lo persigue hasta la fecha por estar relacionado con la red de prostitución y trata del también difunto Jeffrey Epstein.

Esto, porque dicho “descalabro” al antiguo duque de York, tras darse a conocer nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el criminal sexual estadounidense, de alguna manera «reivindica» a Giuffre, la mujer que lo denunció, según afirma su familia.

Familia de Virginia Giuffre celebra que el príncipe Andrés renunciara a sus títulos

En declaraciones a la BBC, el hermano de Virginia Giuffre, Sky Roberts, dijo que su difunta hermana «estaría muy orgullosa» por la noticia de que el príncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III, renunció a sus títulos nobiliarios y honores para hacerse a un lado y no obstaculizar las labores del monarca y la Familia Real británica.

«Hoy hemos derramado muchas lágrimas de felicidad y tristeza», declaró Roberts a la BBC el viernes por la noche, donde aseguró que, finalmente, su difunta hermana logró cierta justicia.

Virginia Giuffre se suicidó en abril de 2025 a los 41 años (Shutterstock)

«Creo que (son lágrimas) de felicidad porque, en muchos aspectos, esto reivindica a Virginia. Todos los años de trabajo que ella dedicó ahora están llegando a algún tipo de justicia», añadió.

En medio del constante escándalo, el príncipe Andrés renuncia a sus títulos y se hace a un lado

El príncipe Andrés, de 65 años, renunció el viernes a su título de duque de York bajo presión de su hermano, el rey Carlos III, quien quiere poner fin al escándalo que avergüenza a la Familia Real británica, debido a la relación de Andrés con el fallecido criminal Jeffrey Epstein y su red de prostitución.

En un libro póstumo que saldrá a la venta próximamente y cuyos extractos fueron publicados esta semana, titulado Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, la estadounidense Virginia Giuffre relata que tuvo relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones distintas, incluido un encuentro cuando era menor de edad.

«Nobody’s Girl», libro póstumo de Virginia Giuffre (Especial)

En el texto, Giuffre (quien se suicidó en abril pasado a los 41 años) asegura también que el hijo menor de Isabel II y el príncipe Felipe se comportaba como si tener sexo con ella fuera su «derecho de nacimiento».

El príncipe siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual y evitó un juicio en Nueva York tras llegar a un acuerdo millonario con Giuffre, que había iniciado acciones legales en su contra en 2021.

Virginia Giuffre (Shutterstock)

El príncipe Andrés niega acusaciones por caso Epstein, pero las pruebas lo evidencian

El tercer hijo de la fallecida reina Isabel II, quien seguirá siendo príncipe, se retiró de la vida pública tras una escandalosa entrevista televisiva en 2019, en la cual no mostró arrepentimiento por su amistad con Jeffrey Epstein ni la menor empatía por las víctimas del financiero estadounidense (Netflix lanzó una película inspirada en esos hechos).

Existen indicios que señalan que el príncipe Andrés siguió en contacto con Jeffrey Epstein después de la fecha en que dijo que ya no tenía relación con él (Davidoff Studios Photography/©Getty Images 1192977806)

En la entrevista, Andrés aseguró que había cortado la relación con Epstein en 2010. Pero otras revelaciones salieron esta semana en la prensa británica, que afirman que Andrés mintió en esa entrevista porque siguió en contacto con el financiero estadounidense después de esa fecha.

En un mail en febrero de 2011, el príncipe Andrés escribió: «¡Sigamos en contacto, volveremos a jugar juntos pronto!», según la prensa. Epstein, por su parte, fue hallado muerto en prisión en 2019, mientras esperaba ser juzgado por tráfico de menores con fines sexuales.