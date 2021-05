Faisy denuncia robo de su camioneta; revela que golpearon a su chofer

Aunque parece que en los últimos años todo ha ido bien para Faisy, pues su rol como titular del programa Me caigo de risa lo ha llevado a convertirse en una persona muy querida por los televidentes, el conductor vivió una experiencia muy desafortunada hace unos días: el robo de su camioneta.

“Se siente horrible porque fue un gran error que no la tengo asegurada; traía muchas cosas de mucho significado sentimental, mis palos de golf, me acababa de dar unos regalos mi mujer… no los había ni estrenado”, reveló durante una entrevista para el programa Hoy.

“Trato de tomarlo con filosofía, como lo dije en mis redes, trato de sólo compartir lo chido, porque ya hay demasiadas personas, demasiadas cosas compartiendo lo malo”, agregó el conductor.

Ante este incidente, el famoso señaló que trata de “pensar que las cosas pasan por algo y pues a juntar para comprar algo nuevo, mis palos de golf y todas las cosas que se perdieron”.

Además, Faisy contó que ya presentó la denuncia y las autoridades “están tratando de ver el seguimiento de las cámaras, a ver si por ahí la localizan, y yo sigo pensando que en algún momento la recuperarán como sea… Le acababa de cambiar llantas, ni me quiero acordar”.

Por último, pero no menos impactante, el conductor dijo que, durante el hurto, su chofer fue agredido: “Le dieron un cachazo con la pistola, le pegaron, se lo llevaron a un cajero, le sacaron dinero de su cuenta, que también era alguien que llevaba tiempo ahorrando por su familia”.

“Al parecer le medio fracturaron la clavícula; es una fractura pequeña, le mandaron 10 días de descanso y estoy tratando de apoyarlo en lo que más pueda”, concluyó.