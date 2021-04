Expertas en lenguaje corporal analizan si Enrique Guzmán miente

Alas pocas horas de que Frida Sofía lo acusara de abuso y señalara que la tocaba de manera inapropiada desde los cinco años, el cantante Enrique Guzmán dio una entrevista para defenderse, en la cual rompió en llanto.

En una plática con Paty Chapoy para el programa Ventaneando, el papá de Alejandra Guzmán negó lo dicho por su nieta y afirmó que ‘jamás le había tocado un pelo’. Inclusive, puso en duda de que la modelo se pudiera acordar de una agresión a esa edad.

En m puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. Lo único que conozco es verla crecer. No la he tocado ni darle un beso en un cachete. No la he sentido nunca. La veo con mis ojos, no tengo más, no he podido tocar nunca a esa niña. No me veo así, no soy yo, Paty”