¿Existe acuerdo prenupcial entre Ángela y Nodal? Pepe Aguilar cuenta la verdad

El cantante Pepe Aguilar habló sobre el supuesto contrato que Ángela Aguilar y Christian Nodal habrían firmado en caso de divorcio.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el 24 de julio de 2024 en una íntima ceremonia en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos. Desde entonces, circulan rumores sobre la existencia de un millonario acuerdo prenupcial.

javascript:void(0)

Sin embargo, fue el propio Pepe Aguilar quien durante una entrevista que le concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda, negó la existencia de un contrato firmado por Ángela y Christian en caso de divorcio.

Pepe Aguilar niega acuerdo prenupcial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

De acuerdo con versiones que circularon en medios de comunicación y redes sociales, el acuerdo prenupcial contenía una cláusula que estipulaba el pago de 12 millones de dólares en caso de ocurriera una infidelidad, pero Pepe Aguilar lo desmintió tajantemente.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (Instagram)

“¿Tú crees que vamos a interferir a ese nivel?”, declaró el intérprete de Por mujeres como tú. “Sería ridículo. Ni yo dejaría que ellos, ni nadie en la vida, me dijera qué hacer con mi vida, ni yo pretendo decirle a nadie qué hacer con la de ellos”, recalcó.

El cantante explicó que no tiene ninguna autoridad para influir en la vida personal de su hija y mucho menos en lo referente a asuntos legales o financieros de su relación.

https://www.youtube.com/embed/nzioGKzv2AU?si=QV3BvIOdZCPcsbSw

Una vez aclarado este rumor, Pepe Aguilar no dejó pasar la oportunidad para burlarse de la situación. “Hubiera estado bueno, los hacía que tronaran. Si hubiera firmado 12 millones de dólares, oye, sí valdría la pena ahí ponerle un cuatro, ¿no?”, bromeó.

La reacción de Pepe Aguilar ante la inesperada boda de su hija

Pepe Aguilar compartió lo difícil que fue para él saber que su hija menor iba a casarse y reconoció que no estaba preparado para recibir tan impactante noticia.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar (GettyImages)

“De repente uno no se da cuenta de las prioridades cuando se es joven, y nada más te clavas en lo que estás sintiendo, en el amor, en el enamoramiento y no ves que hay un montón de otras cosas que también tienen que estar como prioridad”.

Y aunque nunca se negó a que Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaran al altar, reconoció que le dio coraje pensar que no tendría cerca a su hija.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (GettyImages)

«Pero tampoco tengo una bola de cristal, así que siempre les di el beneficio de la duda, aunque me daba coraje que de la nada me arrebataran a mi hijita más chiquita. Ángela y yo teníamos, y tenemos, una relación muy cercana, así que fue muy choqueante pensar: ‘Ay Ya no va a estar mi hija. Fue triste», aseguró.