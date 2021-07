Ex reclusas cuentan en TikTok cómo fue convivir con ‘La Mataviejitas’

Juana Barraza, mejor conocida como La Mataviejitas, cumple una de las sentencias más largas en prisión, luego de que se le encontrara culpable del asesinato de varias mujeres de la tercera edad. Actualmente se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla y su última aparición fue en una entrevista que le realizó Yolanda Andrade en su programa.

Dos reclusas que estuvieron en el penal donde actualmente habita Juana Barraza contaron en sus redes sociales, luego de que sus seguidores les preguntaron si habían conocido a la asesina, cómo fue su trato con la mujer que cumple una larga sentencia, que espera le sea reducida en un futuro.

La usuaria Citlalli Fernández, quien dijo a sus seguidores que cumplió una condena en prisión, habló en un video sobre cómo fue su trato con una de las asesinas seriales más mediáticas del país y mencionó que la mujer tiene buen trato con las demás, además de vender comida.

La tiktoker dijo que Juana Barraza se encuentra en el edificio de población G-H y que viste de azul, puesto que ya está cumpliendo una sentencia “que ya todos conocen”.

“Juanita Barraza, pues sí ya tiene ahí sus años, ¿verdad? Ya saben todos y pues está en el edificio de población G-H ya de azul, cumpliendo una sentencia que ya todos conocen. Los sábados, lunes y martes vende tacos de guisado en el edificio G porque en la parte de abajo venden comida muy buena, entonces ella vende sus tacos”, dijo la usuaria.

Citlalli Fernández también dijo que Juana Barraza es una persona muy amable y gentil en prisión, la describió como una mujer alta, muy seria, que impone un poco cuando estás con ella.

“Y no, es muy amigable, un día me tocó estar con ella porque nos iban a certificar a las dos. A ella porque se iba a pelear con una señora y yo porque tuve un problema con unas compañeras de la estancia y en lo que estábamos esperando el veredicto y pasar, ahí estuve platicando con ella”, comentó.

Por otro lado, otra usuaria también narró cómo fue el encuentro con la Dama del Silencio, como se hacía llamar en el cuadrilátero, Juana Barraza, en donde fue entrevistada en un programa de TV Azteca, el cual fue de ayuda para detener a la mujer.

Angélica López, usuaria de TikTok, comentó que ella no se ponía a juzgar a las personas en el penal ni mucho menos por su delito.

“Juana Barraza vendía tacos de guisado, sopes, quesadillas, muy ricos por cierto, en otro dormitorio diferente al mío, la verdad es que imponía muchísimo. Está súper altísima y robusta, pero a mí al menos nunca me trato mal”.

La tiktoker dijo que un día la mujer le aconsejó que no se dejara de nadie y que siguiera bailando y que lo hacía estupendo.

“Incluso un día me dijo que no me dejara de nadie, que siguiera bailando y que lo hacía estupendo. Lo último que supe de ella es que se casó con alguien de la peni, no sé. Espero se esclarezca su caso”, dijo la usuaria.

Información de: Milenio