Ex guardaespaldas de Johnny Depp revela que se comportaba como Jack Sparrow

La información mas privada de Johnny Depp sigue fluyendo en el juicio que enfrenta en Londres contra el periódico The Sun —y por extensión contra su ex esposa Amber Hard —, los testimonios han sido favorecedores para el actor, y ahora le tocó “romper el silencio” a unos de sus ex guardaespaldas.

Fue Rick Wood, parte de la escolta de seguridad de Johnny, el que aseguró que el actor no ha superado a uno de sus papeles más representativos y que incuso se comporta como él en la vida diaria, lo que es sorprendente porque es un rol muy peculiar.

El ex guardaespaldas aseguró en un reporte que Depp no logra superar la forma de actuar de JacK Sparrow, su icónico personaje de Los piratas del Caribe, y que lo lleva a la vida real. Wood explicó que cuando trabajó con el actor en 2015, en la casa de su esposa Amber en Australia, era “increíble” y “relajado”.

Uno de los roles más representativos de Johnny Depp es el del ‘captain Jack Sparrow’ y fue inmortalizado en cera en el museo Madame Tussauds, el 18 de octubre de 2011. (Shutterstock)

Compartió Rick, quien dejó muy en claro que él nunca vio indicios de que Depp maltratara físicamente a Hard, con quien recientemente se había casado. Los rumores de maltrato comenzaron en 2018, con la publicación del tabloide británico de un artículo, en el que se decía que Johnny era un “golpeador de esposas”, por lo que los demandó.

Wood comentó que “en mi industria sabes quién es un golpeador de esposas y quién no… no podía verlo en él”. A la que si no le dedicó los mismos halagos fue a Amber, de 34 años, de quien aseguró que era muy bien conocida por “revolver” las cosas y por su actitud traviesa de “mírame siempre”.