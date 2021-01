Ex esposo de Britney Spears participó en protestas en el Capitolio; presume con ‘selfie’

El ex esposo de la reina de pop, Britney Spears, Jason Allen Alexander, formó parte las manifestaciones que se llevaron a cabo la tarde de ayer afuera del Capitolio de los Estados Unidos, que más tarde se convirtió en la irrupción violenta al recinto en el que Congreso estadounidense se preparaba para verificar la victoria del presidente electo, Joe Biden.

Alexander fue amigo desde la infancia de Spears en Kentwood, Louisiana y estuvo brevemente casado con ella en 2004, después de que los dos se fugaran a Las Vegas. El matrimonio fue anulado solo 55 horas después de su celebración.

Fue él mismo quien publicó una selfies en su cuenta de Facebook durante la protesta. En ellas porta un gorro con la leyenda “Trump 45” y junto a la imagen escribió“DC. Aparecieron millones”. Momentos más tarde publicó un video con la leyenda: “Donde todos mis patriotas, estoy en el ”tren Trump”, ¿Qué le dirán a sus nietos?”.

Además de sus inclinaciones políticas, Jason se ha pronunciado en contra del uso de mascarillas contra el covid-19. “No uso una mascarilla porque no escucho órdenes tiránicas que no se votan en una elección justa. No consiento la marca de la bestia y no valoro la mierda material y estoy encerrado y cargado listo para matar a cualquiera que intente hacerme algo….”, escribió hace unos días en la red social.

