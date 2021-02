Ewan McGregor asegura que el rodaje de Obi-Wan Kenobi iniciará en primavera en Los Ángeles

Diez años después de los acontecimientos narrados en la película Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith, Obi-Wan Kenobi protagonizará una nueva aventura. Mucho se ha dicho sobre cuándo se iniciará el rodaje de Kenobi, la nueva serie limitada de Disney+. Aunque aparecieron supuestas imágenes del estudio en Inglaterra, publicadas por The Sun, ha sido el propio Ewan McGregor el que ha destapado cuándo y dónde se grabará la serie.

En entrevista con Eddie Izzard, el actor ha ironizado sobre el hecho de que cada cierto tiempo salga alguna noticia en los tabloides, que al final resulta ser falsa. McGregor ha informado de que la grabación comenzará a finales de primavera en Los Ángeles.

LA MISMA TECNOLOGÍA DE THE MANDALORIAN

Por otra parte, se ha declarado seguidor de The Mandalorian, la primera serie de acción real basada en el universo creado por George Lucas. La ha calificado de “brillante” y ha comentado que le gusta el toque western del que hace gala. Como no podía ser de otra manera, Kenobi se valdrá de la misma tecnología utilizada en la ficción protagonizada por Din Djarin, Stagecraft:

“Estoy entusiasmado porque la tecnología está mucho más avanzada que antes”, por lo que no tendrán que usar tanta pantalla azul. De hecho, si siguen las directrices de The Mandalorian, grabarán con numerosos elementos reales, en estudio principalmente. Valiéndose de Unreal Engine, Stagecraft permite visualizar cómo queda la escena mientras la están rodando.

Star Wars inicia una nueva etapa audiovisual con nuevos películas y series. Kenobi todavía no tiene fecha de estreno, pero ya se confirmó que Hayden Christensen encarnará a Darth Vader. Andor, la precuela en formato serie de Rogue One protagonizada por Diego Luna, es la producción más avanzada junto con The Bad Batch, una nueva serie de animación, spin-off de Clone Wars. Más allá, en un horizonte más lejanos, se divisan The Acolyte, Ashoka, Rangers of the New Republic o Star Wars: Rogue Squadron, entre otros productos.

Fuente: Sin Embargo