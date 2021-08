Evangelion, Cruel Summer, Soldados o Zombies… los estrenos de agosto de Amazon

Parece que la segunda parte del año es la verdadera fiesta para las plataformas de streaming, pues a partir de este agosto ya se empiezan a ver los destellos de grandes estrenos que nos acompañarán durante los últimos meses de año.

Amazon Prime Video también ya empieza a calentar motores y arranca con los estrenos de series originales como Cruel Summer, Amor Moderno 2 y cintas como Soldados o Zombies.

Además, la plataforma sorprende a sus suscriptores con la llegada de sagas como Evangelion, la segunda parte de la cuarta temporada de The Good Doctor, entre otras más.

No te contamos más y mejor echa un vistazo a los estrenos de Amazon:

1 DE AGOSTO

· El Reality

Tráfico de drogas en la Internet profunda

· Pa Quererte – Temporada 1

5 DE AGOSTO

· Todo Lo Invisible

6 DE AGOSTO

· Cruel Summer

· Soldados o Zombies

· The Good Doctor – Temporada 4 (2a parte)

· Val

13 DE AGOSTO

· Amor Moderno – Temporada 2

· EVANGELION:1.11 (NO) ESTÁS SOLO

· EVANGELION:2.22 (NO) PUEDES AVANZAR

· EVANGELION:3.33 TÚ (NO) LO PUEDES REHACER

· EVANGELION:3.0+1.01 TRIPLE

15 DE AGOSTO

· The Angry Birds Movie 2

· Nueve Perfectos Desconocidos

· Después de Ti

· Pequeñas Victorias

· Songbird

· Weathering With You

21 DE AGOSTO

· Safer At Home

27 DE AGOSTO

· Borat: Vhs Cassette Of Material Deemed “Sub-Acceptable” By Kazakhstan Ministry Of Censorship And Circumcision

· Borat’s American Lockdown & Debunking Borat

· Kevin Can F**k Himself

Fuente: Sin Embargo