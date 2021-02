Evan Rachel Wood hace nuevas acusaciones contra Manson; lo tacha de ser racista y antisemita

Las acusaciones de Evan Rachel Wood contra su expareja Marilyn Manson continúan. Luego de que la actriz lo denunciara por abuso sexual, ahora Wood asegura que el cantante usó lenguaje racista contra ella.

Evan Rachel Wood reveló que Manson dibujó esvásticas en su mesa de luz y hacía comentarios antisemitas hacía ella, incluso, dijo, se burlaba de ella con sus amigos. La protagonista de Westworld, compartió a través de una historia de Instagram que el cantante la llamaba judía de manera despectiva.

“Dibujaba esvásticas sobre mi mesa de luz cuando estaba enojado conmigo. Mi mamá es judía y yo me crié con la religión. Debido a que ella se convirtió y no era de ascendencia judía, él decía cosas como ‘eso es mejor’ porque yo no era ‘de sangre judía’”, compartió en su red social.

También agregó que Manson utilizaba insultos racistas para dirigirse a las personas, como forma de diversión.

“Escuché la palabra con ‘n’ una y otra vez. Esperaba que todos a su alrededor se rieran. Si no lo hacías o, Dios no lo quisiera, lo cuestionabas, te señalaba y abusaba más de ti. Nunca estuve más asustada en mi vida”, aseveró.

Recientemente, Wood acusó a Marilyn Manson de abusos sexuales y violencia doméstica.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson”, afirmó la actriz en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram en el que revela que el artista es la persona a quien se ha referido a lo largo de los años cuando afirmaba de ser una víctima de violencia doméstica.

La relación de Wood y Manson se hizo pública en 2007 cuando ella tenía 19 años y él 38. Se comprometieron en 2010, pero se separaron ese mismo año sin llegar a contraer matrimonio.

