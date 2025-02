Evaluna y Camilo renuevan sus votos en una íntima ceremonia

La famosa pareja viajó junto a su familia a Guatemala, lugar que eligieron para volver a casarse.

El pasado ocho de febrero, Evaluna y Camilo celebraron su quinto aniversario de bodas y además de que la pareja se escribió tiernos mensajes de amor el cantante compartió con sus seguidores que tenían la intención de renovar sus votos matrimoniales cada cinco años.

Esta tradición nace por inspiración de los papás de Evaluna, el cantante Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez, quienes se han casado siete veces. “Evaluna y yo, copiándonos de sus papás, que ellos vienen haciéndolo hace muchos años, tenemos la idea de renovar nuestros votos cada cinco años”, comentó el cantante en su video.

Evaluna y Camilo renovaron sus votos en Guatemala

Ahora, finalmente ese día llegó Evaluna y Camilo viajaron con toda la familia a Guatemala para renovar sus votos y la famosa pareja se volvió a casar en una íntima ceremonia.

Evaluna Montaner y Camilo (Instagram/Evaluna)

Como ya es costumbre, la pareja quiso documentar este viaje para después compartirlo con todos sus seguidores a través de un video que publicaron en su canal de YouTube donde compartieron detalles de su romántico viaje donde estuvieron acompañados por 22 miembros de sus respectivas familias.

«Lo que más me gusta a mí de Guatemala y eso que me encanta la estética, la tradición, la cultura, los colores, la arquitectura, lo que más me gusta de Guatemala es la gente, porque la gente de Guatemala es primero corazón y después persona y eso me enamoró a mí de Guatemala, por eso decidimos casarnos aquí, da gusto estar en Guatemala», comentó Camilo.

https://www.youtube.com/embed/J9CF9olopvQ?si=i4UvlvcFRLKbWBKq

Un detalles que los cantantes destacaron es que llevaron una botella que les regalaron a sus invitados el día de su boda y que por fin se animaron a abrir para brindar por sus bodas de madera.

Evaluna y Camilo compartieron detalles de su viaje familiar

Emocionados por esta celebración, Evaluna y Camilo compartieron un poco de este viaje familiar que realizaron para celebrar su amor con los suyos, como por ejemplo, parte de esta aventura que fue viajar todos juntos en un avión comercial.

Evaluna y Camilo. (Disney+)

«Vamos en el avión y me acabo de dar cuenta que vamos como 25 personas de la familia yendo a nuestra boda y me hace pensar dos cosas. Primero, que vamos a una boda que no sabemos qué va a pasar, porque no hemos planeado nada, bueno, planeamos la comida, la torta, el viaje, pero no tenemos ni idea qué vamos a hacer. La segunda cosa que pensé es, qué bonito, qué hermoso la familia, qué hermoso saber que la familia está siempre para uno y que uno, un momento como estos de celebración como la renovación de los votos lo podemos celebrar con gente que amamos», reconoció.

Por su parte, Evaluna resaltó lo especial que había sido tener a su familia en este viaje. «Nos vamos a ir todos en autobús al hotel donde nos vamos a quedar, estoy demasiado feliz», dijo la cantante.

Además, la cantante quiso saber la opinión de su papá ante esta renovación de votos: «¿Cómo te sientes de que me copie de ustedes y nos vamos a casar cada cinco años?», le preguntó a Ricardo Montaner, quien se dijo que estaba feliz y emocionado de que siguieran esta tradición. Además, el intérprete de Me va a extrañar fue el encargado de oficiar la ceremonia de renovación de votos.