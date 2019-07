Eva Green podría interpretar a la villana de Doctor Strange and the Multiverse of Madness

Con la Fase 4 anunciada en la Comic-Con, Marvel ha iniciado una nueva y ambicioso etapa con fichajes muy potentes para su Universo Cinematográfico. Ahora que varios personajes van a debutar en las próximas películas que llegarán a partir de 2020, surge el nombre de una actriz que le daría a la saga un toque distinto: Eva Green.

Según apunta HN Entertainment, a actriz francesa podría ser un fichaje importante para la Casa de las Ideas. De hecho, hubo rumores de que la protagonista de Penny Dreadful sonaba para el papel de Lady Death. Pero ahora que llegan nuevas películas, hay una que encaja con su perfil y esa es Doctor Strange and the Multiverse of Madness. La secuela del Hechicero Supremo sería un buen debut para la última musa de Tim Burton.

Y, cómo no, el papel ideal para Green sería el de Nightmare, el poderoso villano interdimensional cuyo nombre suena con fuerza para la cinta dirigida por Scott Derrickson. Ahora que se sabe que la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen acompañará al Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, qué mejor que un enemigo a la altura de dos superhéroes tan potentes.

Eso sí, este Nightmare sería una versión femenina creada específicamente la actriz de Miss Peregrine y Dumbo. Iría en la línea de los cambios que está haciendo Marvel para hacer de sus películas un entorno más diverso e igualitario. No hay que olvidar que Salma Hayek será Ajak, líder Los Eternos, un personaje que originalmente era varón o que Annette Bening fue Mar-Vell, un alienígena que en los cómics era masculino.

Fuente: Sin Embargo