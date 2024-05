Eugenio Derbez se siente preocupado por su próximo encuentro con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez se dijo emocionado y feliz por el próximo nacimiento de su nieta Tessa, fruto de la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay .

Sin embargo, el actor declaró que la gran posibilidad de que esta situación lo haga reencontrarse con su ex, Victoria Ruffo, lo tiene preocupado.

Eugenio Derbez está nervioso por volver a ser abuelo

En entrevista para el programa De Primera Mano, el productor mexicano reflexionó sobre la forma en que su hijo José Eduardo ha reaccionado a su inminente debut como papá, y con una sonrisa expresó:

“Estoy muy nervioso, pero también estoy muy orgulloso de José Eduardo, le noto una madurez que ya hubiera yo querido tener cuando me convertí en papá”.

En este sentido, Eugenio Derbez puntualizó: “Una de las cosas que he aprendido es que hice mal, me hubiera gustado regalarles a mis hijos, en especial a José Eduardo, regalarle una relación sana con su mamá, pero pues no se dio por mil razones que ya hemos platicado, y volvemos a empezar la polémica y lo último que quiero es seguir con esto. Yo creo que ya lo hemos platicado mucho José Eduardo y yo y ahora creo que la bebé nos va a unir de alguna manera”.

Al recordar a la famosa mamá de José Eduardo , el protagonista de la película No se aceptan devoluciones confesó:

Eugenio Derbez está preocupado por su próximo reencuentro con Victoria Ruffo

“También estoy un poco preocupado por ese encuentro que no sé cómo se vaya a dar, yo creo que la gente está más preocupada por el encuentro de nosotros que por el nacimiento de la bebé. Aquí la protagonista debe ser la bebé y José Eduardo, y lo nuestro ya qué aburrición, han sido muchos años, ojalá que esto haga que finalmente haya una mejor convivencia”, agregó.

Y tras recalcar que siempre luchó por ser un papá presente en la vida de sus hijos, Eugenio Derbez finalmente reveló que por mucho tiempo tuvo la idea de hacer un proyecto sobre las situaciones que padeció mientras buscaba tener una relación cercana con sus hijos.

“Yo quise incluso hacer una serie de los fines de semana con mis hijos porque era un viacrucis, yo lo sufría mucho, pero ya a la distancia lo veo como algo divertido, porque luchaba por estar con ellos lo más posible, aún así siempre siento que les debo tiempo, nunca fui un padre ausente, o sea, nunca fui un padre voluntariamente ausente”, aseguró.