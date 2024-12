Eugenio Derbez se retirará temporalmente de su vida profesional

Este retiro termporal, según el propio Derbez, es una decisión personal con la que busca priorizar su bienestar y pasar más tiempo con su familia.

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez reveló que se tomará un retiro temporal de los escenarios en 2025, un anuncio que llega en medio de la polémica que protagonizó tras señalar que Selena Gomez habla un mal español en su reciente película, Emilia Pérez.

Eugenio Derbez se retirará temporal de su vida profesional

Durante una entrevista reciente con Yordi Rosado, el actor explicó que, si bien los últimos años han sido muy fructíferos en cuanto a proyectos laborales, siente la necesidad de desconectar de la industria para centrarse en su vida personal, por lo que a partir de enero se dará un break de los escenarios.

Este próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear, porque al estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo», aseguró.

«Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a decir, te voy a ser sincero, sí ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ‘yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida'», confesó Eugenio Derbez.

El actor también comentó que esta pausa será un tiempo para descansar y trabajar su lado creativo pues con tanto trabajo no ha podido escribir.

«Antes me sentaba a escribir mucho y por lo mismo hace años que no lo hago, es que brincar de una cosa a otra es como hoy que me voy a hacer la próxima temporada de Acapulco y son 10 episodios y es otra vez una friega y la memorización y si ya estoy hasta el gorro de trabajar y quiero tomarme un descanso», agregó.

Eugenio Derbez confiesa que en 2024 fue menos feliz

Eugenio Derbez hizo una reflexión sobre su experiencia en 2024, reconociendo que fue un año menos satisfactorio en comparación con otros debido al ritmo de trabajo excesivo. El actor confesó que en ocasiones se sintió abrumado por la carga laboral, lo que afectó su bienestar personal.

«Este 2024 fui menos feliz que en otros años. Digamos que el trabajo me encanta porque sí soy un workaholic porque me encanta mi chamba, pero ya me llegó a pasar este año, varias veces, que tuve que parar y hacer la junta porque dejé de disfrutarlo. Me sentía yo esclavo de mi propia carrera, de repente ves para adelante y pensé que no tengo tiempo de nada», reveló.

Por otra parte, Eugenio Derbez compartió sus sentimientos sobre la difícil balanza entre su exitosa carrera y su vida personal, especialmente como padre. El actor habló de los sacrificios que implica su vida profesional, los cuales lo alejan de momentos importantes con su familia.

«Me encanta por mi hija /Aitana) porque pienso en que voy a pasar el Halloween o la Navidad con ella, pero ahorita me despedí de ella, estuve en mi casa como 10 horas, cambié maleta y le dije que ya no la veo casi hasta el 24 de diciembre. Toda la época navideña me la voy a perder con mi hija. Ese tipo de cosas me pueden mucho porque siento que no controlo mi vida, soy esclavo de mis decisiones», mencionó.

El comediante afirmó que, tras una larga trayectoria llena de esfuerzo y dedicación, lo más importante para él ahora no es el dinero, sino el tiempo.

«El día de hoy, lo más valioso para mí ya no es el dinero, es el tiempo. Tener tiempo para hacer lo que se me pegue la gana», finalizó.