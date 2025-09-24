Eugenio Derbez se burla del costoso viaje de Andy López Beltrán en Tokio

El comediante mexicano Eugenio Derbez se bruló del viaje a Tokio que el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, realizó en julio de 2025 y en el cual gastó cerca de 180 mil pesos.

Los Derbez se burlan de Andy López Beltrán parodiando el viaje a Japón. pic.twitter.com/Z1xDU3i3KM — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 22, 2025

A través de su cuenta de TikTok, el actor compartió un video titulado «Cuando los Derbez andan en Japón» en el que participa junto con su hijo José Eduardo.

En el video se puede observar a Derbez hacer check-out en un hotel en Japón y al ver llegar la cuenta se sorprende y le marca a su tercer hijo.

«Estoy haciendo el check-out en el hotel aquí en Tokio y me están cobrando de tu cuenta, o sea de tu cuarto, una cuenta de 374 mil yenes, que son como 47 mil pesos», dice el comediante en la llama telefónico.

A lo que su hijo, acostado en la cama, justifica el gasto de una cena porque «he tenido extenuantes jornadas de trabajo».

Tras esta respuesta, la voz de Burro en Shrek alza la voz y pregunta a José Eduardo a qué extenuantes jornadas de trabajo se refiere si ha estado de vaciones.

«Pasear también cansa», le contesta el también hijo de Victoria Ruffo.

El video concluye con Derbez pidiendo la cuenta total del cuarto, a lo que la recepcionista le dice que fueron 177 mil pesos.

La parodia de Eugenio Derbez se da dos meses después de que trascendiera que Andy López Beltrán viajara a Tokio junto con el diputado Daniel Asaf, otro miembro del Clan.

López Beltrán se hospedó en el hotel Okura, donde tan sólo una noche en una suite embajador, con desayuno incluido, ronda los 57 mil 620 pesos mexicanos por noche. Sin embargo, el hijo del expresidente afirmó que sólo pago siete mil 500 pesos diarios en un hotel con desayuno incluido.

Posteriormente, se reveló que el también secretario de Organización de Morena habría pagado cerca de 180 mil pesos por su hospedaje de 14 días en uno de los tres mejor hoteles en Japón.

De acuerdo con dos facturas publicadas por Aristegui Noticias, además de su hospedaje, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador pagó 47 mil pesos en una cena en uno de los restaurantes del hotel.