Eugenio Derbez mostró la carta que le escribió ‘Chespirito’ para mostrarle su apoyo en medio del triste momento que atravesaba.

Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’ , fue una fuente de inspiración para decenas de actores y creadores de comedia en México. Su legado ha influenciado la comedia en América Latina y su obra continúa siendo inspiración para artistas.

Tal es el caso de Eugenio Derbez , quien en 1997 experimentó un fracaso profesional con la telenovela No tengo madre, la cual fue cancelada repentinamente por su poco éxito. Casi treinta años después, el actor contó que en ese momento “Chespirito” se acercó a él para darle ánimos y aconsejarle que no se rindiera.

Eugenio Derbez revela carta que ‘Chespirito’ le mandó tras fracaso profesional

En su perfil de Instagram, Eugenio Derbez compartió un video en el que recordó la vez que Roberto Gómez Bolaños le escribió una carta, que aún conserva, donde le mostró su apoyo en medio del momento de tristeza que estaba atravesando.

«Por el tipo de humor que manejaba, era una telenovela muy diferente a lo que se ha hecho. La audiencia era básicamente amas de casa y no entendieron que había humor en la telenovela, entonces no les gustó. Yo me siento muy orgulloso, creo que es el trabajo creativo más importante que he hecho en mi carrera y más arriesgado, pero bueno, no le fue bien y la sacaron del aire», compartió Derbez, antes de mostrar la carta que recibió de ‘Chespirito’.

El productor aseguró que esta decepción profesional lo entristeció tanto que incluso cayó en depresión, algo que llegó a oídos de Roberto Gómez Bolaños, quien le escribió la carta para darle ánimos y pedirle que no se rindiera.

«Esto de que me había deprimido llegó a los oídos de mi adorado y muy admirado y respetado don Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, y cuando él ya era quién era se tomó la molestia de escribir una carta para darme ánimos y para que no me sintiera deprimido. Eso nunca lo voy a olvidar», reveló Derbez.

¿Qué dice la carta que ‘Chespirito’ le escribió a Eugenio Derbez?

«Estimado Eugenio: Por diversas razones (principalmente de trabajo) tuve muy pocas oportunidades para ver No tengo madre. Sin embargo, a lo poco que vi le añado comentarios al respecto (de mi hijo Roberto, por ejemplo) y los artículos periodísticos alusivos a tu obra, de modo que la suma refleja un saldo francamente positivo. No obstante, he leído que a raíz de que la telenovela salió al aire, tú te has sentido deprimido. Y eso no se vale».

Roberto Gómez Bolaños señaló que, en su opinión, Eugenio Derbez hizo un trabajo muy valioso al intentar algo nuevo y diferente.

“Yo no sé si tu telenovela fue un fracaso o, para decirlo de mejor manera, no sé si fue considerada como un fracaso. De cualquier modo, déjame recordarte algo: en cierta ocasión se estrenó una ópera que fue repudiada por la crítica y por el público… Se reestrenó después y sucedió lo mismo, pero hubo un tercer intento y esta vez fue un éxito grandioso, como lo sigue siendo hasta la fecha, pues la ópera en cuestión era La Traviata. ¿Qué significa esto? Algo muy simple: el público también suele fracasar».

Chespirito le hizo ver que «no existe la fórmula del éxito, pero existen muchas fórmulas del fracaso y quien intenta satisfacer el gusto de todos, termina por obtener el disgusto de todos” y le recomendó a Eugenio hacer solo lo que le satisfaga y tener fe de que su trabajo será placentero para muchos.

“En resumen, intenta lo que para ti sea valioso y verás que, como ya lo has comprobado en más de una ocasión, transitarás por el sendero del éxito. Recibe un abrazo de tu amigo, Roberto Gómez Bolaños”, concluye la carta.