Eugenio Derbez recuerda cuando lo golpearon por defender a unos perritos

Eugenio Derbez es un amante de los animales y lo demuestra en su día a día cuando comparte videos con su perrita Fiona, pero el actor también ha sufrido las consecuencias de proteger a estos seres vivos a tal grado que fue brutalmente golpeado.

El comediante compartió que esta experiencia sucedió hace un tiempo, de la cual hasta le desfiguraron el rostro.

“Me patearon la cara, se me salió un hueso, me tuvieron que hacer cirugía reconstructiva, un cirujano plástico de la cruz roja, y me metieron el hueso otra vez. Me reconstruyeron todo, quedé bastante bien, pero por defender a unos perros”, dijo a un programa de espectáculos.

Aunque fue atendido inmediatamente, el actor vive con las secuelas, el pómulo derecho lo tiene más caído que el izquierdo, algo que con el paso de los años pudo capitalizar. “Hasta lo uso para las películas, lado triste (derecho), lado alegre (izquierdo)”, bromeó.

Este incidente no ha sido el único, ya que en varias ocasiones se ha metido en problemas por defender a los animales y son tantas historias que podría realizar un libro. “Un día voy a hacer un libro contando todas las historias en las que me he metido”.