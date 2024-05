Eugenio Derbez lanza nuevo video y denuncia amenazas por expresar su opinión política

Luego de que en días pasados Eugenio Derbez causó revuelo por un video que compartió en el que exorta a los mexicanos a ejercer su voto, el actor fue objeto de ataques.

El también productor, frente a las próximas elecciones del 2 de junio, invitió a la población más joven a votar y a dejar a un lado el abstencionismo. Derbez hizo mención a si hemos estado conformes en la situación en la que vivimos los mexicanos y hace énfasis en que es necesario un cambio para “tener el país que merecemos”.

El protagonista de La familia P. Luche no dejó pasar la oportunidad para decir que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha fallado, y que México ha sido mártir de divisiones políticas que segregan a la sociedad para evitar “unidad”. Además cuestionó a los mexicanos sobre si están cansados por vivir enfrentando la violencia, “pagando derecho de piso, entre corrupción y sin medicamentos”.

“Estamos seguros de lo que no queremos, si en las elecciones pasadas votamos por desesperación y no nos gustó ¡Pues echémoslos para afuera! ya aparecerá el bueno, y si sí les gustó pues voten para que se queden ¡Pero voten!”, invitó.

Además declaró que no cree en los partidos políticos, porque son una mezcolanza: “En el PRI hay gente del PAN, PRD y Morena, en el PAN gente del PRI o Movimiento Ciudadano, en Morena… empezando por el presidente (Andrés Manuel López Obrador)”.

Tras ello, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, explotó contra Eugenio Derbez y así lo citó en X: “En resumen, este comediante fatuo, clasista, racista, superfluo e hipócrita, con su reflexión chafa y pasada de moda y de lanza, quiere que votemos por los corruptos del PRIAN y que regrese la corrupción, las injusticias y los privilegios”.

Ahora, el mexicano tomó de nueva cuenta sus redes sociales para hacer un llamado a la unidad entre mexicanos, además expuso que ha sido objeto de amenazas por expresar su opinión de manera pública.

“Este mensaje es para todos mis compatriotas, para todos mis paisanos mexicanos. Para los que piensan como yo y para los que no piensan igual que yo, porque se vale pensar diferente, está bien pensar diferente, es más, es sano pensar diferente. Lo que no está bien es atacar, dividir, agredir, sólo porque alguien no piensa igual que tú”, mencionó en un nuevo clip.

“Apenas hace un par de días subí a las redes un video con mi opinión y me dio mucho gusto ver cómo la mayoría de la gente me apoyó, y me felicitó por decir lo que pienso. Pero también, no faltaron quienes me atacaron, me insultaron, me agredieron, y me amenazaron y todo por pensar diferente”, dijo el comediante.

“Señoras, señores, despierten, los mexicanos no somos así, nos queremos porque somos hermanos, paisanos, compatriotas, más allá de cualquier diferencia, los mexicanos somos unidos, estamos unidos mexicanos. Quise dejar este video por algunos minutos por algunas cuestiones de seguridad y donde voy a hacer escuchar mi voz para decir lo que pienso. En un país que hoy en día está tan dividido no caben las agresiones”, agregó.

Eugenio Derbez pidió respeto también en el ámbito futbolístico

En su mensaje, el productor también se refirió al esperado partido de fútbol entre Cruz Azul y América, y lo puso como ejemplo de que las rivalidades no deben traducirse en actitudes agresiva.

“Hoy domingo 26 de mayo, Cruz Azul va a ser campeón, por favor amigos no la vayan a cruzazulear, su afición no puede llegar a otra final y no ganar. Por favor. Los mexicanos somos famosos porque nos reímos de todo, si hoy pierde tu equipo, ríete, no pasa nada. Si hoy pierde tu equipo, ríete, no pasa nada. Si gana tu equipo, celebra, pero sin agredir”, expresó Derbez en el video que finaliza con la siguiente frase: “Por un México Unido aunque pensemos diferente”.

Con información de Infobae