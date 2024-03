Eugenio Derbez deja abierta la posibilidad a hacer carrera política

¿Eugenio Derbez podría ser presidente de México en el futuro? Si se dan las condiciones necesarias, es un escenario probable. Lo que por ahora es un hecho es que, por poco, el actor estuvo a punto de ser candidato, según reveló hace unas semanas el propio jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

Derbez sí pensó en ser parte del proceso electoral

Ahora, el también director y productor de 62 años confirmó que sí hubo un acercamiento por parte de figuras de la política (sin mencionar nombres ni partidos de procedencia) para ofrecerle ser parte de la contienda, pero aseguró, en una reciente entrevista con El País, que en esta ocasión rechazó la oferta.

Sin embargo, Eugenio Derbez también aceptó que sí tuvo una reflexión al respecto y, lo que es más, dejó abierta la posibilidad de hacer carrera en la política del país.

Eugenio Derbez estuvo a punto de ser candidato presidencial

En febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador contó, al presentar su nuevo libro ¡Gracias!, que para las elecciones federales de 2018, la oposición pensó tanto en el empresario Carlos Slim como en el actor Eugenio Derbez para ser candidatos (con la necesaria dimisión de Ricardo Anaya y José Antonio Meade) para hacer frente al morenista.

Ahora, el propio Derbez reveló que sí recibió la propuesta de ser candidato presidencial y, aunque no contó más datos sobre las personas involucradas en la oferta, todo parece indicar que habría sido para el actual proceso electoral, pues según explicó el protagonista de La Familia P. Luche, su nombre comenzó a sonar en el ámbito político nacional a raíz de la campaña que protagonizó junto a varios famosos en contra de la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos insignia del sexenio de López Obrador.

“Tuve un enfrentamiento con el presidente por el Tren Maya. A raíz de que empecé esta lucha por defender la Riviera Maya y los cenotes, empecé a adquirir visibilidad política, al grado de que hicieron una encuesta en el periódico Reforma y salí en cuarto lugar sin haber hecho nada, sin ser político y sin decir que quería ser candidato”, señaló Eugenio Derbez en entrevista con El País.

“Me contactaron para plantearme si me interesaba y lo llegué a valorar muy seriamente”, aseguró Derbez. “En esta etapa de mi vida tengo todo lo que necesito y me pregunté cómo no había llegado nadie al poder que diga: ‘Ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir’”, añadió.

Eugenio Derbez deja abierta la posibilidad a hacer carrera política

Eugenio Derbez confesó que esta propuesta le pareció interesante porque consideró “un regalo” el poder “ayudar a más de 120 millones de mexicanos”.

“Me hubiera encantado hacerlo”, confirmó el actor, “sobre todo porque no le debo favores a nadie, no conozco a nadie en la política, pero el precio por sentarse en esa silla era muy alto. Así que decidí seguir haciendo reír por mi propio bienestar y el de mi familia”, explicó.

Ante la posibilidad de que haya una nueva oportunidad para ser candidato en el futuro, Eugenio Derbez fue muy claro y dejó abierta la puerta a hacer carrera en la política. “Posiblemente, en una de esas me animo algún día, pero, por el momento, preferí decir no”, recordó.

Volodímir Zelenski y otros actores famosos que se volvieron políticos

En México algunas figuras del espectáculo han probado suerte en la política. Entre ellas se encuentran Silvia Pinal, Carmen Salinas, María Rojo, Dolores Heredia, Irma Serrano o Sergio Mayer. En Estados Unidos, el ex presidente Ronald Reagan fue actor de Hollywood; mientras que Arnold Schwarzenegger, de origen austriaco, fue gobernador de California y aún lo recordamos con el apodo del ‘Governator’.

El caso más reciente de un actor famoso que se volvió político es el del actual presidente de Ukrania, Volodímir Zelenski, quien originalmente era un reconocido actor y productor de televisión y fue impulsado para las elecciones de su país, en 2019, debido a la gran popularidad de la que gozaba entre el público.

