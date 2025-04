Eugenio Derbez debuta en el drama: “Este personaje me dejó triste por meses”

En una inesperada vuelta a su carrera, Eugenio Derbez protagonizará una serie dramática —aún sin título revelado— que promete mostrar una faceta nunca antes vista del artista que durante décadas ha sido sinónimo de comedia.

Eugenio Derbez debuta en el drama: “Este personaje me dejó meses triste”

La serie, grabada fuera de México, no solo marca un cambio de género, sino también un reto emocional para el actor.

“Salí completamente de mi zona de confort. Este personaje me llevó a lugares oscuros que no había explorado como actor. Me dejó meses en un estado de ánimo triste”, dijo en entrevista para Quién.

Fueron cuatro meses intensos de filmación, durante los cuales estuvo separado de su familia, que reside en Los Ángeles.

“ Todos mis días de filmar eran tristes. Pasé muchos meses deprimido por estar metido en un personaje muy oscuro”, añadió.

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, se sabe que se trata de una historia intensa, con tintes psicológicos y dramáticos, en la que Derbez interpreta a un hombre atrapado entre el deber, la culpa y la pérdida. La serie será distribuida a través de una reconocida plataforma de streaming internacional.

Eugenio Derbez considera este proyecto como “lo más serio” que ha hecho en toda su carrera, y asegura que su mayor reto fue enfrentar emociones que nunca antes había experimentado.

“Tuve que luchar contra cosas que desconocía emocionalmente. Me cambió como persona y como actor”, explicó.

El estreno, previsto para este mismo año, es algo que le genera una mezcla de ansiedad y entusiasmo.

“Estoy nervioso por cómo lo va a recibir la gente. Me interesa mucho saber qué opinan, si conectan con esta nueva faceta”, dijo.

Este proyecto se suma a una intensa etapa laboral para Derbez. En 2024 grabó cinco series y se espera que casi todas se estrenen a lo largo de 2025. Entre ellas, destaca “Lotería”, una serie de aventuras inspirada en el tradicional juego mexicano que Derbez produce y protagoniza para Amazon Prime Video, y “Acapulco”, cuya tercera temporada llegará a Apple TV+. También está en puerta el estreno de la película independiente “The Wingwalker”, dirigida por Alonso Álvarez y protagonizada en conjunto con Eva Longoria.

Aunque aún no tiene claro si continuará explorando el género dramático, Derbez aseguró que dependerá de la respuesta del público.

“Si la gente empatiza con esta serie, tal vez siga por este camino. Pero quiero ver qué provoca en ellos”, concluyó.

Con información de Quién