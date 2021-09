Eternals se ambientará al mismo tiempo que Spider-Man: Far From Home

Tras el estreno de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, la próxima cita en los cines con el Universo Cinematográfico Marvel tendrá lugar el próximo 5 de noviembre con el estreno de Eternals, el filme dirigido por la ganadora del Oscar Chloé Zhao (Nomadland).

Una película centrada en un grupo de seres inmortales y extremadamente poderosos que han vivido en la Tierra ocultos y pasando desapercibidos durante miles de años y sin intervenir… hasta ahora.

Y aunque Eternals relatará hechos que abarcan un periodo de unos 7 mil años -desde la llegada de los seres a la Tierra hasta nuestros días-, no son pocos los fans de Marvel que se preguntan, ahora que el timeline del UCM se ha complicado con los viajes en el tiempo y las realidades paralelas de sus películas y series, donde se ubicará el filme en la cronología marvelita.

Fue uno de los productores de Marvel Studios, Nate Moore, quien confirmó que, más allá de los flashbacks que explicarán la llegada de los Eternos a la Tierra, la trama central del filme se ambientará tras los eventos relatados en Vengadores: Endgame. Así, afirmó Moore la película tiene lugar “casi al mismo tiempo que Spider-Man: Lejos de casa, con el mundo recuperándose del ataque de Thanos y el regreso de la mitad de la población mundial”.

Es decir, que Eternals, como Shang-Chi, WandaVision o Falcon and the Winter Soldier, se ambientará en un mundo que aún se recupera de “los tres chasquidos”: el primero de Thanos en Infinity War que tuvo lugar en 2018 e hizo desaparecer a la mitad de la vida del universo; el de Hulk en Endgame, que dentro de la cronología Marvel tuvo lugar en 2023 he hizo regresar cinco años después a los desvanecidos; y el tercero de Tony Stark en la batalla final de Endgame con el que derrotó a Thanos y entregó su vida.

Eternals llegará a los cines el 5 de noviembre y tras ella será el turno de la esperada Spider-Man: No Way Home, la última película del UCM que se estrenará en salas este 2021 y que llegará el 17 de diciembre. Para 2022 quedan títulos como Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Panther: Wakanda Forever y The Marvels.

Fuente: Sin Embargo