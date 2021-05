‘Estudiando cosas insignificantes’: Natanael Cano ataca al sistema educativo

Natanael Cano volvió a generar polémica en redes sociales, pues tras los pleitos que tuvo con cantantes de música regional como Pepe Aguilar y Julio Preciado, ahora el cantante de corridos tumbados externó varias ideas contra el sistema educativo.

A través de tres historias en su cuenta de Instagram, el artista de 20 años nacido en Hermosillo, Sonora, señaló que los padres deben dejar de educar a los hijos “para ser empleados”, además de que reveló que él prefirió la educación en casa y la “escuela de la vida” a las aulas.

“Dejen de educar a sus hijos para un mundo que no existe ya. Dejen de educar a sus hijos para ser empleados. Dejen hacer a sus hijos lo que les apasiona y no estudiando cosas insignificantes en un mundo tan difícil. La educación está en la casa, en la familia”, escribió Cano.

Luego, el intérprete de “Amor tumbado” aseveró que “las mejores ideas a veces no ocupan un título de universidad”.

“Yo me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando, y me puse a estudiarme a mí mismo, y aquí sigo. La escuela de la vida no falla ni termina”, agregó.

Por último, el cantante recordó a sus ex profesores: “Saludos a mis ex maestros, que yo sé que me ven por ahí”.

Información de Milenio