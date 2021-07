Estrenos anime de Netflix para agosto 2021

Netflix confirmó hoy por medio de un comunicado de prensa su parrilla de estrenos para el mes de agosto de 2021 en América Latina, cuyas novedades para los amantes del anime incluyen los anticipados estrenos internacionales del reboot de Shaman King y de Edens Zero, la nueva serie basada en un manga del creador de Fairy Tail.

Asimismo, la plataforma nos sorprende con las adiciones de dos títulos de Aniplex of America a su catálogo: la aclamada serie Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai y el battle royale Darwin’s Game.

Sin más preámbulo, estos son los datos esenciales que debes conocer acerca de los estrenos anime que llegarán a Netflix en agosto de 2021:

Darwin’s Game

Director: Yoshinobu Tokumoto.

Yoshinobu Tokumoto. Estudio: Nexus.

Nexus. Estreno: 1 de agosto.

1 de agosto. Origen: Manga, escrito e ilustrado por FLIPFLOPs .

Manga, escrito e ilustrado por FLIPFLOPs . Episodios: 11.

11. Idioma(s): Japonés

Japonés Géneros: Battle royale, ciencia ficción, acción, suspenso.

Sinopsis: Kaname activa una misteriosa app en su teléfono que termina sumiéndolo en un juego que lleva la contienda a un terreno demasiado real y sobrenatural al mismo tiempo.

Rey Chamán

Director: Joji Furuta.

Joji Furuta. Estudio: Bridge.

Bridge. Estreno: 9 de agosto.

9 de agosto. Origen: Manga, escrito e ilustrado por Hiroyuki Takei.

Manga, escrito e ilustrado por Hiroyuki Takei. Episodios: 13.

13. Idioma(s): Español y japonés.

Español y japonés. Géneros: Fantasía, acción, aventura, drama, comedia.

Sinopsis: El médium Yoh Asakura se une a un torneo legendario: una batalla que se libra cada 500 años y donde se decide quién se convierte en el rey chamán todopoderoso.

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai

Director: Sōichi Masui.

Sōichi Masui. Estudio: CloverWorks.

CloverWorks. Estreno: 15 de agosto.

15 de agosto. Origen: Novelas ligeras, escritas por Hajime Kamoshida e ilustradas por Kēji Mizoguchi.

Novelas ligeras, escritas por Hajime Kamoshida e ilustradas por Kēji Mizoguchi. Episodios: 13.

13. Idioma(s): Japonés.

Japonés. Géneros: Drama, psicológico, supernatural, escolar.

Sinopsis: Sakuta, el paria de la escuela, sufrió un extraño síndrome que ataca en la pubertad, y ahora no para de conocer chicas que también lo padecen, como la actriz de TV Mai.

Edens Zero

Director: Shinji Ishihara.

Shinji Ishihara. Estudio: J.C. Staff.

J.C. Staff. Estreno: 26 de agosto.

26 de agosto. Origen: Manga, escrito e ilustrado por Hiro Mashima.

Manga, escrito e ilustrado por Hiro Mashima. Episodios: Por confirmar.

Por confirmar. Idioma(s): Español y japonés.

Español y japonés. Géneros: Ciencia ficción, aventura, fantasía, acción, comedia.

Sinopsis: A bordo de la nave Edens Zero, un niño solitario que puede controlar la gravedad se embarca en la aventura de encontrar a una diosa espacial que concede deseos.

*Las fechas de estreno están sujetas a cambios de último minuto.

Fuente: CinePremiere