Estrenan canción, “Sunset Blvd”, Selena Gómez y Benny Blanco

La artista multi-platino nominada al GRAMMY®, Selena Gomez, y el artista, productor y compositor multi-platino nominado al GRAMMY®, benny blanco, estrenan hoy su nueva canción, “Sunset Blvd”. Inspirado en su primera cita en el histórico Sunset Blvd, el tema forma parte de su esperado primer álbum colaborativo, I Said I Love You First, que saldrá el 21 de marzo bajo los sellos SMG Music/Friends Keep Secrets/Interscope Records. La canción llega acompañada de un nuevo video dirigido por Petra Collins, colaboradora de Gomez desde hace mucho tiempo. Escúchalo AQUÍ y míralo AQUÍ.

Este sencillo es el tercer adelanto del próximo álbum. Anteriormente, Gomez y blanco compartieron la impresionante balada pop “Scared of Loving You”, escrita por Gomez, blanco y el ganador del GRAMMY® FINNEAS. Poco después, lanzaron “Call Me When You Break Up”, con la participación de la cantautora nominada al GRAMMY®, Gracie Abrams. Reserva el álbum AQUÍ.

I Said I Love You First celebra la historia de amor de la pareja, brindando a los fans una visión única de su relación. El álbum surgió de manera natural gracias a la comodidad que ambos sienten al trabajar juntos creativamente, lo que les permitió producir arte que refleja auténticamente sus experiencias. A lo largo del disco, se narra toda su historia: desde antes de conocerse, hasta enamorarse y mirar hacia el futuro.

Selena Gomez es una de las artistas, actrices, productoras, emprendedoras y filántropas más influyentes de su generación. Como cantante, ha vendido más de 197 millones de sencillos y ha acumulado más de 34 mil millones de reproducciones a nivel mundial. Ha lanzado tres álbumes de estudio aclamados por la crítica como solista, todos debutando en el puesto número uno del Billboard 200. Su más reciente éxito, “Calm Down”, en colaboración con Rema, se convirtió en la canción de Afrobeat más exitosa de la historia y en la de mayor duración en la lista U.S. Pop Airplay de Billboard. Como actriz y productora, ha sido reconocida con múltiples nominaciones a los premios Emmy, Globo de Oro y SAG, y recientemente obtuvo su primera victoria con el elenco de Only Murders in the Building en la categoría de “Mejor Interpretación de un Elenco en una Serie de Comedia”. Además, recibió su primera nominación al BAFTA.

benny blanco es productor, compositor, artista, actor, ejecutivo discográfico y autor de bestsellers del New York Times. Ha contribuido a la venta de cientos de millones de discos en todo el mundo, trabajando con artistas como Ed Sheeran, SZA, Rihanna, Katy Perry, Maroon 5, Juice WRLD, Sia y muchos más. Como solista, ha lanzado álbumes multi-platino—FRIENDS KEEP SECRETS y FRIENDS KEEP SECRETS 2—que han sido reproducidos más de 11 mil millones de veces y han incluido múltiples éxitos de gran impacto.