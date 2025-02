Estos son los fun facts que no sabías de tus tenistas favoritos

El Abierto Mexicano de Tenis no solo es una de las competencias más esperadas del año, sino también un punto de encuentro para los mejores tenistas del mundo. Durante el torneo, tuvimos la oportunidad de conversar con Lorenzo Musetti, Rodrigo Pacheco, Frances Tiafoe y Holger Rune, quienes nos compartieron algunos datos curiosos que quizás no sabías sobre ellos, así como la profesión que creen que sus compañeros hubieran elegido si no fueran tenistas. Esto fue lo que nos contaron.

Platicamos con los más top del Abierto Mexicano de Tenis

No es todos los días que tienes la oportunidad de preguntarles a tus tenistas favoritos todo lo que quieras. Por eso, elegimos hacerles una serie de rapid fire questions en las que pudimos conocerlos como nunca antes.

Comenzamos por preguntarles cuál es su torneo favorito, en el que hubieron respuestas variadas desde Wimbledon hasta el US Open, aunque obviamente Rodri Pacheco contestó que era el Abierto de México por el hecho de jugar en casa, y Frances Tiafoe también nos confesó entre risas que este era uno de sus favoritos.

Holger Rune en el Abierto Mexicano de Tenis (@abiertomexicanodetenis)

Para sus pre-game songs, Lorenzo Musetti eligió cualquiera de Linkin Park, Rodri cualquiera de Rufüs du Sol, y Rune la de “Till I Collapse” de Eminem. Sin embargo, el resto nos dijo que prefería no escuchar música para poder concentrarse mejor.

Nos daba mucha curiosidad saber quiénes eran los jugadores de toda la historia que más admiraban, y en las respuestas se repitieron muchos de los grandes, como Nadal, Federer, Djokovic y en los más nuevos, Carlos Alcaraz.

En cuanto a su golpe favorito, sorprendentemente todos dijeron que el revés, y en cuanto a rituales o supersticiones para antes de un partido, todos dijeron que no tenían ninguno mas que estar relajados excepto Lorenzo Musetti, que nos dijo que siempre se pone el calcetín izquierdo primero antes de sus partidos.

Para sus comidas favoritas después de los partidos, nos dijeron que no suelen salirse de su dieta normal, y que siempre consiste en pollo o arroz, excepto Rodri Pacheco que nos dijo que le gusta disfrutar de un buen helado después de un partido.

Y como no todo es tenis, les preguntamos que cuáles eran sus hobbies favoritos cuando no estaban en la cancha, y Tiafoe nos dijo que el basketball, Musetti que ser padre y Rodri que jugar videojuegos.

Holger Rune y Frances Tiafoe en el partido de exhibición del Abierto Mexican de Tenis (@abiertomexicanodetenis )

La película favorita de Rune es James Bond y la de Tiafoe es Hitch, y en cuanto a sus comidas mexicanas favoritas, la de Rune es el guacamole, la de Musetti los tacos, la de Tiafoe las quesadillas y la de Rodri el mole.

Finalmente, les preguntamos que para ellos qué era lo mejor del público mexicano, y nos dijeron que era porque son reales, porque tienen toda la energía y porque hay muchos niños en la audiencia, todas características esenciales que les encanta a todos los que vienen.

Luego en otra dinámica, les preguntamos que a qué creían que se dedicarían los otros tenistas si hubieran elegido otra profesión. Todos nos dijeron que Alcaraz sería un atleta en algún otro tipo de deporte, que Tommy Paul sería un pescador, que Zverev sería modelo, que Shelton sería host de fiestas, que Tiafoe sería basquetbolista, y el que tuvo respuestas más variadas fue Fritz, al que llamaron banquero, modelo, y Tiafoe llamó entre risas una “causa perdida”