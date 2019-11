Estos son los estrenos de Netflix para diciembre

El mes de diciembre ya está próximo y Netflix no lo ha dejado pasar pues, a modo de “regalo” ha sacado la lista de los próximos estrenos de diciembre para México y Latinoamérica y no podemos estar más emocionados pues de entrada, estarán las series y películas más esperadas.

En primera instancia, la serie protagonizada por Henry Cavill, The Witcher, de la cual ya se confirmó una segunda temporada y llega el 20 de diciembre, además se estrenará la película protagonizada por Omar Chaparro, ‘Como Caído del Cielo’ el 24 de diciembre, en donde personificará a Pedro Infante.

Pero sin dudas, una de las más esperadas es la segunda temporada de You, la cual llegará a la plataforma de streaming el 26 de diciembre y narrará como Joe se esconde de su ex novia pues no quiere lidiar con su pasado, aunque quedará la duda de si habrá una nueva víctima esta vez.

Continuando con las series, la temporada tres de ‘Colony’ se estrena el primero de diciembre y contará cómo es la vida de Will y Katie tras dejar la colonia. De igual manera, la temporada tres de ‘Terapia de Shock’ llegará el mismo día, al igual que la temporada 5 de ‘Intervention’.

V Wars, la cual se basa en las novelas gráficas de Jonathan Maberry y Alan Robinson cuenta cómo una enfermedad extraña convierte a las personas en vampiros. Para los días posteriores están programadas Rebelde Way, Preso No. 1, Ultraviolet: Temporada 2.

En el área de películas se encuentran:

Pasajeros, Dead Kids

El hombre araña 3

Entrevista con el vampiro

Pero una de las más esperadas es: ‘Extremadamente cruel, malvado y perverso’, el drama basado en el asesino en serie Ted Bundy (Zac Efron) y su relación con Liz (Lily Collins). Ésta ya se estrenó en series y llega de la mano de Netflix el próximo 5 de diciembre.

También estarán Transformers: El último caballero, ¡Huye!, que llega el 15 de diciembre y es considerada una de las mejores películas de terror, Assassin’s Creed la cual protagoniza Michael Fassbender (Dark Phoenix, 2019) y Marion Cotillard (MacBeth, 2015).

Asimismo llega ‘Manchester Junto al mar’, la cual tuvo seis nominaciones al Oscar en 2016 y ganó Mejor Actor por Casey Affleck y Mejor Guion original de Kenneth Lonergan. Por otro lado, Resident Evil: Capítulo Final llega junto con Negación, Caracortada, Inframundo: Guerras de sangre, La llegada, La momia.

Para disfrutar con los niños llega la Temporada seis de Hora de Aventura, Escandalosos y DC Super Hero Girls, y LEGO Batman: La película, la cual se estrena el 23 de diciembre.