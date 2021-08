Estos son los estrenos de Netflix, Amazon y HBO que llegarán durante septiembre

Las plataformas de streaming ya preparan sus próximos lanzamientos para septiembre, conoce los contenidos que estarán disponibles en sus catálogos.

Te compartimos las principales producciones que llegarán a tu plataforma preferida para que vayas programando qué ver a partir del siguiente mes en Netflix, HBO o Amazon

HBO

Películas

Ejército de las tinieblas (1 de septiembre)

Malignant (2 de septiembre)

El conjuro 3 (4 de septiembre)

Godzilla vs Kong (11 de septiembre)

American Pie: Las chicas mandan (17 de septiembre)

Pequeños secretos (18 de septiembre)

Grandes espías (25 de septiembre)

Series

DC’s Stargirl, nuevos episodios (1 de septiembre)

Roswell, New México, nuevos episodios (2 de septiembre)

Doom Patrol, tercera temporada (23 de septiembre)

Netflix

Películas:

Más allá de la fiesta (2 de septiembre)

¿Cuánto vale la vida? (3 de septiembre)

Kate (10 de septiembre)

Amores perros (10 de septiembre)

Nosotros (10 de septiembre)

El justiciero 2 (12 de septiembre)

El olvido que seremos (22 de septiembre)

Nadie sale con vida (29 de septiembre)

Series

Cómo ser un buen cowboy (1 de septiembre)

Q-Force (2 de septiembre)

La casa de papel, quinta temporada (3 de septiembre)

Lucifer, sexta temporada (10 de septiembre)

Brooklyn Nine-Nine, séptima temporada (14 de septiembre)

Chicago Party Aunt (17 de septiembre)

Jaguar (22 de septiembre)

Amazon

Películas

Cenicienta (3 de septiembre)

The Voyeurs (10 de septiembre)

Todos hablan de Jamie (17 de septiembre)

The Mad Woman’s Ball (17 de septiembre)

Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas (22 de septiembre)

Birds of paradise (24 de septiembre)

Series

Fear the walking dead, sexta temporada (5 de septiembre)

Mixte (10 de septiembre)

El juego de las llaves, segunda temporada (16 de septiembre)

Madres. Amor y vida, tercera temporada (23 de septiembre)

Goliath, cuarta temporada (24 de septiembre)

Most dangerous game (24 de septiembre)