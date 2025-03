Estos fueron los ganadores de los Óscar 2025

La noche del domingo se celebró la 97 edición de los Óscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Aquí la lista de todos los ganadores:

Mejor Película – Anora

Mejor Actriz – Mikey Madison

Mejor Director – Sean Baker

Mejor Actor – Adrien Brody

Mejor Canción Original – “El Mal” – Emilia Perez

Mejor Banda Sonora Original – The Brutalist

Mejor Sonido – Dune: Parte 2

Mejor Cortometraje de Acción Real – I’m Not a Robot

Mejor Fotografía – The Brutalist

Mejor Largometraje Documental – No Other Land

Mejor Cortometraje Documental – The Only Girl in the Orchestra

Mejor Edición y Montaje – Anora

Mejores Efectos Visuales -Dune: Parte 2

Mejor Actor de Reparto : Kieran Culkin

Mejor Película Internacional – Aún Estoy Aquí

Mejor Diseño de Vestuario -Wicked

Mejor Diseño de Producción – Wicked

Mejor Maquillaje y Peluquería – La Sustancia

Mejor Guión Adaptado – Cónclave

Mejor Guión Original – Anora

Mejor Película Animada – Flow

Mejor Cortometraje Animado – In the Shadow of the Cypress

Mejor Actriz de Reparto – Zoe Saldaña