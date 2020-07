Esto se sabe, hasta ahora, de The Broken and the Bad, serie sobre el universo Breaking Bad

Breaking Bad emitió su último episodio en 2013, pero la serie de Vince Gilligan sigue dando de qué hablar. Y no solo por que Better Call Saul, la precuela que ya ha sacado cinco temporadas, siga presente, sino porque la historia que protagonizaron Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) es considerada una obra de culto. Nos atrevemos a decir que Breaking Bad es una de las mejores series de todos los tiempos.

Meses después de que estrenara, además, una secuela sobre qué fue de Jesse Pinkman (El Camino, de Netflix), sabemos que AMC, la cadena que produjo Breaking Bad, está preparando una docuserie sobre los paralelismos entre el narcotráfico real y el ficticio. ¿En qué se inspiró Vince Gilligan para crear esos escenarios? Pronto lo sabremos.

THE BROKEN AND THE BAD SE ESTRENA EL 9 DE JULIO

Concretamente, el 9 de julio la cadena estrenará el documental llamado The Broken and the Bad, noticia que hemos conocido de la mano de Giancarlo Esposito. Y es que todo son buenas noticias: el actor que interpretaba al impenetrable Gus Fring será el guía de esta obra: “Esta breve docu-serie, conducida por Giancarlo Esposito, está inspirada en los personajes, situaciones y temas más memorables del universo de Better Call Saul y Breaking Bad”, señala AMC.

“Emocionado de que vean nuestra nueva serie, The Broken and the Bad, que se estrena el 9 de julio en AMC”, cuenta Esposito en Instagram. “Inspirada en el universo de Breaking Bad y Better Call Saul, exploraremos la psicología de los artistas y los mercenarios, de la economía de las operaciones de drogas, del pueblo en el que se puede vivir en paz si tienes sensibilidad electromagnética y mucho más”.

