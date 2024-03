Ester Expósito revela la razón por la que sí haría telenovelas en México

Ester Expósito alcanzó fama internacional con su papel de Carla Rosón en la serie Élite (2018), por lo que luego de participar en tres exitosas temporadas, se ha convertido en una de las actrices con mayor proyección de su generación en España.

La condición de Ester Expósito para hacer telenovelas en México

Actualmente, la originaria de Madrid se encuentra en México promocionando la serie Bandidos, por lo que, al ser cuestionada sobre sus intenciones de incursionar en Hollywood o Bollywood, no perdió la oportunidad de pedir más trabajo en México.

“Siento que todavía tengo muchas cosas por hacer en España, muchas ganas de seguir haciendo cine ahí y también en México, me encantaría que sigan surgiendo proyectos tan increíbles como los dos que he podido hacer hasta ahora”, dijo la intérprete de 24 años a los medios que se dieron cita en la alfombra roja de Bandidos.

Sobre la posibilidad de debutar en el mundo de las telenovelas mexicanas, Expósito manifestó: “Pues no sé, si es una buena historia y se hace bien, ¿quién sabe?, pero no sé cuál sea mi siguiente paso, ojalá que seguir a parte de España, pues trabajando en distintos países con distintas culturas, eso enriquece mucho”.

Y agregó: “México en lo que se refiere a cultura, yo siento por lo menos en España que se ve con muchísimo, bueno en España y está claro que en Estados Unidos también, se valora mucho y se ve con mucho respeto el arte y la cultura mexicana, el cine mexicano, es una joya”.

Ester Expósito quiere seguir trabajando en México

Posteriormente, la joven artista hizo un llamado a los productores mexicanos y declaró:

“Yo he tenido la suerte de trabajar con Amat Escalante, a quien admiro profundamente en ‘Perdidos en la noche’, me encantaría volver a trabajar con él, me encantaría también seguir teniendo la oportunidad de estar aquí, pero sí siento que México tiene un arte y luego un arte en cuanto a diseño, arquitectura, moda, me he dado cuenta estando aquí que hay un nicho muy prometedor en ese sentido, también en lo artesanal y artistas que solitos van haciendo cosas increíbles”.

Finalmente, Ester Expósito se sinceró sobre sus deseos de vivir en México. “No lo sé, yo creo que mi base para siempre va a ser Madrid, es mi casa y amo, pero mi siguiente paso, no lo sé, tengo ganas de seguir haciendo mucho cine en Madrid”, concluyó.