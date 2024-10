«Estar en una relación no me define»: JLo celebra su soltería tras divorcio de Ben Affleck

Jennifer López dijo en una entrevista con Interview Magazine que está «emocionada» con su soltería tras solicitar el divorcio del actor estadounidense Ben Affleck el pasado agosto.

«Ahora estoy emocionada» cuando se me dice que simplemente voy a estar sola, dijo la cantante y actriz de 55 años a la periodista Nikki Glaser en sus primeras declaraciones sobre su separación de Affleck tras dos años de matrimonio.

«Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí», agregó la cantante de «Let’s Get Loud».

La actriz solicitó el 20 agosto el divorcio ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, California, y pidió recuperar su nombre de Jennifer Lynn López porque no quiere llevar legalmente el apellido Affleck.

La conocida como «diva de El Bronx», estableció en el documento legal la fecha de la separación de su pareja el pasado 26 de abril, poco más de una semana antes de la gala del 6 de mayo del Museo Metropolitano, a la que acudió sola, dando pie a rumores sobre su matrimonio.

López indicó además al tribunal en su petición de divorcio que ninguno de los dos desea manutención conyugal y que la separación de bienes está por definirse.

Tras dejar el hogar de 60 millones de dólares que compartía con la neoyorquina, Affleck, de 52 años, alquiló una propiedad cerca de donde viven los tres hijos que tuvo con la actriz Jennifer Garner, desde donde siguió trabajando en sus proyectos y luego se compró una casa.