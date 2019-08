Esta es la razón por la que retiraron Doctorado Honoris Causa a Laura Bozzo

El Congreso de la Ciudad de México entregó un Doctorado Honoris Causa y la medalla “Benito Juárez”, por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres, a la conductora de televisión Laura Bozzo.

En fotos compartidas en su cuenta de Instagram la presentadora originaria de Perú compartió el momento de la entrega del reconocimiento en instalaciones de la sede legislativa capitalina hecho que traumatizó a la web.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio Benito Juárez del Congreso de la CDMX y fue encabezado por la diputada Gabriela Quiroga Anguiano. Dicho titulo no tenía ninguna validez por parte del gobierno e instituciones educativas.

Ante dicho tema la conductora expresó:“Yo estoy hecha para la guerra, siempre muestro con orgullo todas mis cicatrices. Lo único que te puedo decir que mientras más daño me quieran hacer más fuerte me hacen”.LAURA BOZZO

¿Por qué le quitaron el Doctorado Honoris Causa?

“En realidad nosotros no tenemos nada en contra de la señora, ella produce en su programa antivalores resalta la agresividad y eso está en contra para tomarse en cuenta un reconocimiento de Honoris Causa que no está avalado por la Secretaría de Educación, no podemos caer en documentos corcholata o cartones falsos solo por pagar una cantidad”.FRANSISCO JAVIER GARCÍA, DIRECTOR EN DERECHO

Aquí te dejamos el video de la entrevista con Bozzo

Finalmente con el gran humor que la caracteriza Laura contó que para celebrar sus 68 años de vida en los próximos días, realizará una candente sesión de fotos en la playa.

Fuente: SDP Noticias