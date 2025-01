Esta es la lista completa de los nominados a los premios Oscar 2025

La temporada de premios, marcada este año por los devastadores incendios forestales en el sur de California, comienza a retomar su ritmo. Los Critics Choice Awards, originalmente programados para el 14 de enero, ahora se celebrarán el 7 de febrero, un día antes de la 77ª edición de los Directors Guild of America Awards y la 36ª de los Producers Guild of America Awards. Entre tanto, otro momento muy esperado finalmente ha llegado: el anuncio de las nominaciones a los Oscars 2025.

El anuncio, que estaba previsto para el viernes 17 de enero pasado, fue trasladado a este jueves 23. La decisión permitió que los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, muchos de los cuales se vieron afectados o desplazados por los incendios, tuvieran más tiempo para emitir sus votos. La ceremonia de nominación estuvo a cargo de los actores Bowen Yang, conocido por Saturday Night Live y Wicked, y Rachel Sennott, destacada por su trabajo en Shiva Baby, Bodies Bodies Bodies y Bottoms.

Nominados a los Oscars 2025

Mejor Película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Mejor Actriz

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I’m Still Here

Mejor Director

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

Mejor Actor

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Mejor Canción Original

“El Mal” from Emilia Pérez

“Mi Camino” from Emilia Pérez

“Like a Bird” from Sing Sing

“The Journey” from The Six Triple Eight

“Never Too Late” from Elton John: Never Too Late

Mejor Banda Sonora Original

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Mejor Sonido

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Mejor Cortometraje de Acción Real

“A Lien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Mejor Fotografía

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Mejor Largometraje Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor Cortometraje Documental

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”

Mejor Edición y Montaje

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejores Efectos Visuales

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Mejor Película Internacional

Brazil, I’m Still Here

Denmark, The Girl with the Needle

France, Emilia Pérez

Germany, The Seed of the Sacred Fig

Latvia, Flow

Mejor Diseño de Vestuario

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Mejor Diseño de Producción

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Mejor Maquillaje y Peluquería

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Mejor Guión Adaptado

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor Guión Original

Sean Baker, Anora

Brady Corbet and Mona Fastvold, The Brutalist

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David, September 5

Coralie Fargeat, The Substance

Mejor Película Animada

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Mejor Cortometraje Animado

“Beautiful Men”

“In the Shadow of the Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez