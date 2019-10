Esmeralda Pimentel terminó con Osvaldo Benavides para experimentar con mujeres

Desde hace meses Esmeralda Pimentel ha vuelto a disfrutar de la soltería, su romance con Osvaldo Benavides quedó en pausa y es que la actriz desea experimentar con otras personas antes de entregarse completamente a aquella relación que inició dos años atrás con el protagonista de la serie televisiva Monarca.

Un amigo de ambos se acercó a la revista TV Notas para revelarle que fue ella quien solicitó el tiempo, sobre todo porque quiere conocer otros amores debido a que poco a poco se ha ido apagando la pasión con Osvaldo, con quien se involucró emocionalmente a finales de 2017, año en que compartieron créditos en la serie “La bella y las bestias”.

Actualmente el actor está lleno de proyectos laborales, sobre todo por el éxito que ha tenido la serie Monarca, misma que es producida por Salma Hayek; el tiempo de pareja ha disminuido y ella comenzó a resentirlo por lo que busca quien la consienta y quien se deje consentir.

Ella desearía experimentar con mujeres y es que hace poco reveló que desde pequeña siente atracción por ambos sexos, según reveló en entrevista con el diario El Universal.

“Yo crecí y siempre a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme”

Esmeralda Pimentel. Actriz y modelo mexicana

Comentó haber nacido en el seno de una familia muy conservadora, en Zapotlán El Grande, Jalisco, por lo que creció con muchas dudas sobre su identidad sexual.

Actualmente, Esmeralda no se define por etiquetas, ella cree en el amor sin importar el sexo de la otra persona. En cuanto a Osvaldo, él se encuentra muy enamorado por lo que espera sea cuestión de tiempo y ella vuelva a su lado.

Fuente: SDP Noticias