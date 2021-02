Esmé Bianco, actriz de Juego de Tronos, asegura que Marilyn Manson cortó su torso con un cuchillo

Hace tan solo unos días, la actriz Evan Rachel Wood acusó al polémico músico Marilyn Manson de “abusar horriblemente” de ella durante mucho tiempo dentro de su relación sentimental, lo que provocó un aluvión de denuncias contra el cantante por parte de fans supuestamente obligadas a desnudarse. Ahora, una actriz de Juego de Tronos se ha sumado a las acusaciones asegurando que recibió cortes en el torso por parte del músico.

Esmé Bianco, en declaraciones para el medio The Cut, ha confesado algunos detalles de su relación con Manson revelando que “la llevó a años de tormento psicológico y violencia que descarrilaron mi carrera como actriz y me dejaron cicatrices físicas y un trastorno de estrés postraumático”. Ambos se conocieron en 2005 gracias a la que por entonces era la prometida del cantante, Dita Von Teese. Esta ha asegurado que no sufrió los abusos que relatan otras mujeres, pero terminó divorciándose de él. Fue entonces cuando Marilyn empezó a salir con Esmé, en 2009.

Muy pronto se fue a vivir con él, y ahí comenzó su peor etapa. En su testimonio, defiende que Manson controlaba todo lo que hacía, cuándo salía, con quién, cuándo llegaba e incluso cuándo descansaba en los rodajes. “Básicamente me sentí como una prisionera”, confiesa. “A menudo me despertaba violentamente si me iba a dormir sin permiso”.

Por si esto fuera poco, Bianco denuncia agresiones y humillaciones, especialmente cuando consumía muchas drogas y alcohol o en algunas fiestas. En una de ellas levantó la falda de su pareja y golpeó su trasero, que ya contaba con un hematoma. En otras, según la revista, ponía imágenes de Juego de Tronos en las que Esmé hacia de prostituta.

¿Pero por qué sufriendo todo esto siguió con él? Ella tiene una explicación, y es el síndrome de Estocolmo: “Estaba tratando desesperadamente de complacerlo”, confiesa. En una ocasión, incluso, sufrió cortes con un cuchillo en el torso y no luchó contra él: “Solo recuerdo estar acostada allí, y no luché contra eso. Fue una especie de último momento en el que perdí todo sentido de esperanza y sensibilidad”. La ruptura se produciría en 2011 y Manson, supuestamente, no se lo tomó nada bien, pues comenzó a perseguirla con un hacha.

Fuente: As México