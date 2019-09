Escuadrón Suicida, un reto más para Joaquín Cosío

Para el actor Joaquín Cosío todos los personajes que ha hecho en su carrera artística han representado un reto, sin importar si son personajes de gran relevancia o no, trabajos nacionales o internacionales; para él, todos implican un reto.

Con el estreno en cartelera de su más reciente trabajo, Sonora, ahora Cosío está a punto a entrar en una nueva aventura cinematográfica: el actor formará parte de la nueva entrega de Escuadrón Suicida.

“Suena un poco a lugar común, pero no hay ningún personaje que no te rete, en mi aspiración como actor, en mi búsqueda, no hay un solo personaje que no tenga esa exigencia, es el objetivo de este trabajo.

“No significa algo más complejo o más ligero, tal vez haya más complejidad en el (personaje) Emeterio de Sonora que, digamos, es un personaje de la vida real en un contexto muy complejo de donde hicimos la película, sin embargo, es un personaje que tiene una exigencia dramática que hay que trabajar”, dijo Cosío a Excelsior vía telefónica.

La noticia de la incorporación de Cosío al elenco de la segunda entrega de Escuadrón Suicida se dio el viernes por la tarde cuando el director James Gunn (Guardianes de la Galaxia) público los actores confirmados para esta nueva aventura.

El actor, quien ha dado vida a personajes como Cochiloco en La Ley de Herodes y Mascarita en Matando Cabos, declaró que fue en su juventud cuando era fanático de leer cómics.

“Era fan de los cómics cuando fui niño y adolescente, ahora tengo 56 años, hablo de más de 30 y tantos años y el cómic ha cambiado drásticamente.

“Me quedé en aquellos cómics de Batman, pero de todo este viraje a las nuevas historias no soy propiamente fan, tuve mi época en que me divertí leyendo cómics, pero no soy fan de estas nuevas sagas.

“De igual forma que no fui fan de las sagas de Bond y terminé haciendo una película del personaje, sin embargo, no me inhabilita a pensar la enorme diversión que voy a tener en una película de esta naturaleza”, señaló el actor.

La segunda entrega de Escuadrón Suicida, en la que participan de nueva cuenta Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis y Jai Courtney, comenzará a filmarse en próximas fechas, mientras el actor mexicano se enfoca en la promoción de proyectos como Sonora y Matando Cabos 2.

Fuente: Excélsior