“Es un paciente vulnerable”. Yadhira Carrillo pide que Juan Collado sea vacunado contra COVID

La actriz mexicana Yadhira Carrillo Villalobos manifestó su deseo de que su esposo Juan Collado pueda ser vacunado contra la COVID-19.

Al llegar al Reclusorio Norte en donde se encuentra el abogado, la actriz reveló que Collado es una persona vulnerable por el estado de salud en el que se encuentra, por lo que espera que pueda recibir la vacuna.

“Él es un paciente vulnerable, además siempre ha sido muy disciplinado, se cuida mucho, toma sus medicamentos, pero yo espero que ahorita que llegue me puedan dar información, porque no lo sé, vamos a investigar”, señaló Carrillo.

Además, Yadhirda Carrillo fue cuestionada por medios de comunicación sobre el testamento de su esposo y mencionó que ella no toca el tema con su esposo ya que es muy difícil la situación en la que se encuentra.

“Fíjate que de eso no hablo con él, porque ya de por sí es difícil estar ahí que hay ciertos temas que no abordas, porque cuando yo llego es hacer que él se sienta lo mejor posible, que se sienta contento, entonces no hablamos de esos temas”, dijo.

La actriz detalló que existen protocolos al ingresar al reclusorio como el lavado de manos, uso de sanitizante tanto en manos como en los zapatos y el ingreso de una sola persona para evitar contagios dentro del penal.

Fuente: Sin Embargo