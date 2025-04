“Es un niño único”: Majo Aguilar habla de la muerte de su sobrino de siete años

Tras la dolorosa pérdida que sufrió la familia de Majo Aguilar, la cantante habla de la lección que le dejó la lucha de su sobrino de siete años.

La cantante Majo Aguilar habló ante los medios de comunicación, mientras enfrenta la dolorosa pérdida de su sobrino Arturo, de siete años, quien perdió la vida luego de luchar por su salud tras ser diagnosticado con leucemia.

Después de dar a conocer la dolorosa noticia en sus redes sociales, Majo rompió el silencio y se sinceró sobre la manera en que ha sobrellevado este difícil momento familiar y la lección que le dejó su sobrino.

Majo Aguilar rompe el silencio tras la muerte de su sobrino

“Mi sobrino fue y es una persona que, durante toda su enfermedad, siempre se mostró con sonrisas, con una actitud muy grande. Él fue, es y seguirá siendo un grande”, aseguró Majo Aguilar al hablar de la pérdida que sufrió su familia.

Ante la situación, la integrante de la dinastía Aguilar confesó que tuvo que “sacar fuerzas de flaqueza” para seguir adelante, sobre todo porque así lo hubiera deseado su consanguíneo.

La familia de Majo Aguilar sufrió la muerte de su sobrino, Arturo, de siete años (Dia Dipasupil/Getty Images)

“Si él no se rindió, incluso en el último momento, y siempre presentó la mejor actitud y un espíritu… de esos que dices: ‘Es único, un niño único’, yo la manera que creo que tengo que hacer para honrarlo es, pues bueno, aunque no tenía muchas ganas, pues que la maquilladita, un vestido bonito, venir a continuar para honrarlo, porque él eso hubiera querido, y si él no se detuvo, pues yo no me voy a detener”, dijo la cantante.

Majo Aguilar le dedicará sus conciertos a su sobrino Arturo

Debido a que el próximo 7 de junio, que por cierto es el día de su cumpleaños, Majo Aguilar realizará un concierto en el Teatro Metropolitan, la cantante aseguró que el espectáculo estará dedicado a su sobrino Arturo.

“Le voy a dedicar todos mis conciertos, todos mis discos, todo va a ser para él, y a él le gustaba mucho mi música, y de repente me mandaba su mamá, mi prima, videitos de él donde estaba cantando. Entonces sí han sido días muy complejos, pero también muy reflexivos del amor, de la gratitud por la salud, de que de verdad a veces nos quejamos por puras tonterías y por puras babosadas, de verdad”.

Majo Aguilar aseguró que le dedicará sus conciertos a su sobrino Arturo (FSG/Getty Images)

El emotivo mensaje de Majo Aguilar tras la muerte de su sobrino

La muerte de su sobrino Arturo, de sólo siete años de edad, tuvo un gran impacto en la vida de Majo Aguilar, quien publicó un emotivo mensaje en memoria del niño que batalló contra la leucemia hasta el último momento.

«Mi estrella para siempre. Así te estaré abrazando para la eternidad. Así siento que estoy ahorita contigo. El más valiente, el más guerrero. Te amo hermoso, guapo, mi bebito lindo que cantaba quiero un amor. Me da calma saber que ya estás en paz. Te amo mucho mucho. Me quedo siempre con tu amor y grandeza de espíritu. Con tus enseñanzas. No pienso intentar entender por qué suceden cosas así, simplemente pienso honrarte. Te amo mi sobrino hermoso. Gracias a quienes ayudaron a difundir cuando se necesitaron plaquetas. Arturo tenía otro plan que era volar muy alto, sepan que fue un gran niño, un luchador feroz a su enfermedad, y que la enfrentó con valentía y gracia, con sonrisas. Ténganlo así en su mente, porque el es y será lo máximo», escribió la prima de Ángela Aguilar.

Majo Aguilar aclara polémica por cancelación de su concierto en Morelos

Por otra parte, Majo Aguilar defendió su versión de los hechos, luego de cancelar una presentación para acudir como invitada al concierto de Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional.

“Pues es que en realidad el malentendido se hizo porque fui a cantar, si yo no hubiera cantado ese día, pues simplemente hubiera sido un ‘Ay qué bueno’, y más por lo que hemos visto, ‘que no se presentó en un lugar donde era inseguro presentarse’, pero bueno, yo ahí pequé de ingenua, donde pensé que se iba a comprender la situación, decido ir al concierto y entiendo que se pudo haber malinterpretado”, dijo al respecto.

Majo Aguilar (Victor Chavez/Getty Images for Estrella Media)

Recientemente, Majo se vio envuelta en la polémica tras cancelar un show que daría en Morelos para estar presente en el concierto de Alicia Villarreal. Aunque explicó que su ausencia se debió a inconvenientes con el montaje del escenario, su participación en el recital de Alicia reavivó la discusión sobre su profesionalismo y compromiso con el público.