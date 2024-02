Es oficial: Ryan Gosling será un Ken sobre el escenario de los Oscar

Es oficial, después de meses de especulación los organizadores de la ceremonia de los Oscar confirman la participación de Ryan Gosling. El actor sí cantará sobre el escenario del teatro Kodak I’m Just Ken, el tema de la película Barbie,junto al compositor Mark Ronson.

Este es uno de los dos temas de la película de Greta Gerwig que consiguieron una nominación en la categoría de Mejor Canción original, el otro fue What Was I Made For?, de Billie Eilish y Finneas O’Connell quienes también se presentará en la transmisión que se transmitirá el próximo domingo 10 de marzo. La lista de presentaciones en vivo la complementan Becky G, por Flamin’ Hot, Jon Batiste por la cinta documental American Symphonyy Scott George y los cantantes de la nación Osage de Killers of the Flower Moon.

Con esto se cumple la tradición de que las cinco canciones originales nominadas en esta categoría tengan una presentación en vivo.

Se esperaría para el número de Gosling sea un despliegue coreográfico y lleno de color, aunque es probable que la presnecia de Mark Ronson en la ecuación nos hace sospechar de una versión mucho más acustica y relajada de este momentazo emanado de la cinta de Barbie.

También podríamos especular de que el actor emplee este espacio para mandar un mensaje por la ausencia de Margot Robbie y la directora Greta Gerwig en las candidaturas. Recordamos que tras el anuncio de nominados, el actor manifestó su descontento.

El showrunner Raj Kapoor y los productores ejecutivos Molly McNearney y Katy Mullan ya comenzaron a anunciar los presentadores de los Oscar de este año, entre los que se encuentran Zendaya, Michelle Pfeiffer y los ganadores anteriores Nicolas Cage y Al Pacino.

Oppenheimer de Christopher Nolan encabeza las nominaciones este año con 13, seguida por Poor Things de Yorgos Lanthimos con 11 y Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese con 10. Completando la lista de mejor película está American Fiction. Anatomía de una caída, Barbie, The Holdovers, Maestro, Vidas pasadas y La zona de interés.

La edición número 96 de los Oscar se llevará a cabo el próximo domingo 10 de marzo y Quién tendrá toda la cobertura.